Am Don­ners­tag, 09.11.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der öffent­li­chen Nie­der­schrift vom 05.10.2023 Bau­an­trag; Neu­bau einer Ter­ras­se und eines Bal­kons an das Wohn­haus auf der Fl​.Nr. 141/3 der Gemar­kung Kirchahorn Bau­an­trag; Ein­bau einer Wohn­ein­heit und Tech­nik­räu­me in die bestehen­de Scheu­ne auf der Fl​.Nr. 300 der Gemar­kung Reizendorf Bau­an­trag; Wohn­haus­neu­bau mit Stell­plät­zen auf der Fl​.Nr. 347/9 der Gemar­kung Körzendorf Lösch­was­ser­teich in Vols­bach; Bera­tung und Beschluss­fas­sung zum wei­te­ren Vorgehen Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.