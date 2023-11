Am Sams­tag bestrei­ten die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler ihr erstes Aus­wärts­spiel in der neu­en Sai­son. Dabei tref­fen sie mit dem TSV 1884 Wolnz­ach auf einen Geg­ner, mit dem man noch nie in der fast 50-jäh­ri­gen Abtei­lungs­ge­schich­te „die Klin­gen kreuzte“.

Die Gast­ge­ber aus der Hal­ler­tau, zwi­schen Ingol­stadt und Mün­chen gele­gen, kön­nen auf eine 26-jäh­ri­ge Erfolgs­ge­schich­te zurück­blicken, die in der letz­ten Sai­son mit dem 2. Platz in der Regio­nal­li­ga Mit­te gekrönt wur­de und die heu­er mit der Mei­ster­schaft noch getoppt wer­den soll. Wesent­lich ist die­se Geschich­te mit dem Namen Mike Urban ver­bun­den, der die letz­ten 15 Jah­re als Abtei­lungs­lei­ter und Trai­ner das Gesicht der Abtei­lung dar­stell­te. Nun hat er als Chef der Bas­ket­bal­ler sein Amt abge­ge­ben und wird auch als Coach bald kürzertreten.

Sein Team bestach letz­te Sai­son vor allem durch einen brei­ten Kader, wobei Filip Schin­ham­mer (18,8 Punk­te pro Spiel), Tobi­as Weiß (14,0), Leo Hurzl­mei­er (13,1) und Alex­an­der Hoff­mei­ster (12,8) her­aus­rag­ten. Ein alter Bekann­ter aus dem Bam­ber­ger Raum ist Vale­ri­an Zenk, der bei den Reg­nitz­tal Bas­kets und in Rat­tels­dorf aktiv war. Vor allem im Hal­ler­tau-Gym­na­si­um stel­len die Spie­ler aus dem knapp 12.000 Ein­woh­ner zäh­len­den Markt eine Macht dar, die sich letz­tes Jahr nur dem Mei­ster aus Neustadt/​Aisch geschla­gen geben muss­te. Kein Wun­der, wer­den die Wolnz­a­cher doch von zahl­rei­chen enthu­sia­sti­schen Zuschau­ern unterstützt.

Gegen die­se star­ke Trup­pe müs­sen die Young Pikes wohl einen Sah­n­etag erwi­schen, wol­len sie etwas Zähl­ba­res aus dem Land­kreis Pfaf­fen­ho­fen mit nach Hau­se neh­men. Aller­dings unter­la­gen die Bas­ket­bal­ler aus Wolnz­ach dem Titel­an­wär­ter TV Augs­burg am 1. Spiel­tag mit 62:75 (6:22, 23:39, 46:58).

TSV-Coach Urban hader­te, dass sei­ne Jungs das Spiel im 1. Vier­tel her­ge­schenkt hät­ten und ärger­te sich über eini­ge unglück­li­che Ent­schei­dun­gen der Schieds­rich­ter, die im drit­ten Vier­tel Schin­ham­mer, der bis dahin mit 13 Punk­ten einer der erfolg­reich­sten Scorer war, nach sei­nem zwei­ten tech­ni­schen Foul die Hal­le ver­las­sen muss­te, sowie eine mise­ra­ble Wurf­quo­te von der Frei­wurf- und der Dreierlinie.

Dafür lob­te er die Ein­satz­be­reit­schaft und Ener­gie sei­ner Mann­schaft, die gezeigt hät­te, wie inten­siv sie spie­len kann. Auch das Reboun­ding war gut und sie hät­ten Schüs­se geblockt „wie die Irren.“

2. Regio­nal­li­ga Mitte

TSV 1884 Wolnz­ach – Bau­nach Young Pikes

Sams­tag, 04. 11.2013, Hal­ler­tau-Gym­na­si­um, 19:00 Uhr