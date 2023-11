Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Bereits am Mitt­woch den 01.11.2023, zwi­schen 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr, wur­de ein Pedelec im Wert von 7600 Euro ent­wen­det. Das Fahr­rad war an der Wun­der­burg, vor der Braue­rei Mahrs abge­stellt und zwei­fach ver­sperrt wor­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet um Täter­hin­wei­se unter 0951/9129–210.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Frei­tag­nach­mit­tag muss­te die Kärn­ten­stra­ße teil­wei­se gesperrt wer­den und war nur noch ein­spu­rig befahr­bar. Es kam zuvor zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einer Kehr­ma­schi­ne und einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw. Anschlie­ßend lenk­te der Kehr­ma­schi­nen­fah­rer sein Fahr­zeug jedoch in den Park­strei­fen und beschä­dig­te hier­bei wei­te­re 4 Fahr­zeu­ge. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 120000 Euro.

Unfall­flucht

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag kam es an der Kreu­zung Michel-Raulino-Straße/Dr.-Robert-Pfleger-Straße zu einer Unfall­flucht, bei wel­cher zwei wei­te­re Fahr­zeu­ge beschä­digt wur­den. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher bog mit sei­nem Klein­trans­por­ter in die Michel-Rau­li­no-Stra­ße ab und tou­chier­te hier­bei einen bereits an der Kreu­zung war­ten­den Sko­da Fah­rer. Der Sko­da Fah­rer beschä­dig­te bei sei­nem Ver­such aus­zu­wei­chen ein wei­te­res gepark­tes Fahr­zeug. Der Fah­rer des Klein­trans­por­ters setz­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt fort ohne sich um die ent­stan­de­nen Schä­den von ca. 7500 Euro zu küm­mern. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ZAP­FEN­DORF. Wie erst jetzt bekannt wur­de, wur­de bereits vor ca. 5 Wochen, in der Nacht vom 30.09.2023 auf den 01.10.2023, ein Kühl­schrank ent­wen­det. Im Rah­men eines Festes stand der Kühl­schrank außer­halb eines Fest­zel­tes. Es han­del­te sich um einen roten Mini-Kühl­schrank mit der Auf­schrift „Coca-Cola“. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

ZAP­FEN­DORF. Wie erst jetzt bekannt wur­de, wur­de bereits vor ca. 6 Wochen, am Vor­mit­tag des 22.09.2023, am Bahn­hofs­platz ein Fahr­rad ent­wen­det. Bei dem unge­si­cher­ten Fahr­rad han­del­te es sich um ein Moun­tain­bike der Mar­ke BTWIN. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

LAU­TER. Bereits im Zeit­raum vom 20.10.2023 bis 21.10.2023 wur­de in der Haupt­stra­ße ein Fahr­rad ent­wen­det. Das Fahr­rad war mit einem Kabel­schloss ver­sperrt. Bei dem Fahr­rad han­del­te es sich um ein Her­ren­rad, Mar­ke „Scott“, Typ „Aspect 750“, Far­be oran­ge, mit hydrau­li­schen Schei­ben­brem­sen. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

BREI­TEN­GÜß­BACH / LEI­MERS­HOF. In der Reit­an­la­ge wur­de am 28.10.2023 aus einem abge­sperr­ten Spind eine sog. Magnet­feld­decke für Pfer­de ent­wen­det. Der Wert die­ser Decke wird auf ca. 4.000,- Euro bezif­fert. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Kör­per­ver­let­zun­gen:

PRIE­SEN­DORF. Am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag wur­de eine 78-jäh­ri­ge Pas­san­tin in der Haupt­stra­ße von einem Hund attackiert und gebis­sen. Gegen 15:30 Uhr wur­de die Dame auf den Hund auf­merk­sam, als die­ser zwi­schen gepark­ten Pkws plötz­lich vor ihr auf­tauch­te. Der Hund biss die Dame durch die Jacke in die lin­ke Hüf­te, sowie durch die Hose in den lin­ken Ober­schen­kel. Durch die Attacke stürz­te die Dame zu Boden und ver­letz­te sich am lin­ken Hand­ge­lenk. Zudem erlitt die Dame auf­grund der Bis­se zwei blu­ti­ge Wun­den. Nach dem Sturz der Dame ent­fern­te sich die Hun­de­hal­te­rin mit ihrem Hund, ohne ihre Per­so­na­li­en zu hin­ter­las­sen. Der ange­lein­te Hund wur­de wie folgt beschrie­ben: Schul­ter­hö­he ca. 50 bis 60 cm, weiß-dun­kel gefleck­tes Fell. Die Poli­zei ermit­telt nun wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

STE­GAU­RACH. Im Zeit­raum von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de in der Hart­lan­de­ner Stra­ße ein Pkw beschä­digt. Der graue VW Golf stand geparkt am Fahr­bahn­rand. Offen­sicht­lich mit einem spit­zen Gegen­stand wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter der Kof­fer­raum­deckel ver­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Am Frei­tag­mit­tag wur­den der Poli­zei eine beschä­dig­te Ampel, sowie drei beschä­dig­te Ver­kehrs­zei­chen mit­ge­teilt. Zwi­schen Hall­stadt und Kem­mern, an der Ein­mün­dung nach Hall­stadt, Rich­tung Lich­ten­fel­ser Stra­ße, wur­de an einer Ampel die Pla­stik­ver­klei­dung beschä­digt. Kurz danach, in Rich­tung Kem­mern, wur­den ent­lang der Staats­stra­ße noch drei Ver­kehrs­zei­chen beschä­digt. Bei den drei Ver­kehrs­zei­chen bra­chen ver­ein­zelt die Stand­roh­re, außer­dem wur­den die Schil­der ver­bo­gen. Der Gesamt­scha­den wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Es wird ver­mu­tet, dass ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die Ampel, sowie die drei Ver­kehrs­zei­chen ange­fah­ren, und sich dann anschlie­ßend unbe­rech­tigt ent­fernt hat, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Täter­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Spie­gel­klat­scher im Begegnungsverkehr

Kirch­eh­ren­bach. Am Frei­tag, gegen 14:45 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Kirch­eh­ren­bach und Wie­sen­t­hau. Ein 25-Jäh­ri­ger befuhr mit sei­nem Sat­tel­zug die Stra­ße von Kirch­eh­ren­bach in Rich­tung Wie­sen­t­hau. Kurz nach dem Orts­en­de von Kirch­eh­ren­bach kam ihm ein 62-Jäh­ri­ger, eben­falls mit einem Sat­tel­zug, ent­ge­gen. Lei­der tou­chier­ten sich die bei­den lin­ken Außen­spie­gel. Sie wur­den durch den Anstoß abge­ris­sen. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zur Klä­rung des Unfall­her­gangs wird nach Zeu­gen gesucht. Hin­wei­se an die PI Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.

Laser­mes­sung

Wei­lers­bach. Am Frei­tag­nacht führ­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt auf der B 470 bei Wei­lers­bach eine Laser­mes­sung durch. Bei erlaub­ten 70 km/​h fuh­ren zwei Pkw-Füh­rer 21 und 27 km/​h zu schnell. Die bei­den erwar­tet eine Anzei­ge und Punk­te in Flensburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Streit eska­liert

Burg­kunst­adt. Am Frei­tag­abend kam es zwi­schen meh­re­ren männ­li­chen Per­so­nen auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Ebneth und Küps zu einer Strei­tig­keit. Im Ver­lau­fe die­ser Aus­ein­an­der­set­zung ver­letz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen 51-Jäh­ri­gen sowie des­sen 56-jäh­ri­gen Beglei­ter, indem er die­se mit Pfef­fer­spray besprüh­te. Anschlie­ßend konn­te der Täter zusam­men mit einer wei­te­ren männ­li­chen Per­son uner­kannt flie­hen. Das Fahr­zeug des Tat­ver­däch­ti­gen war zum Tat­zeit­punkt am Stra­ßen­rand in einem Wald­stück geparkt. Wer kann Anga­ben zum Fahr­zeug bzw. zu den Tätern machen? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.