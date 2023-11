Kas­sel Hus­kies vs. Sel­ber Wöl­fe 6:3 (3:3; 0:0; 3:0)

Ohne die ver­letz­ten Van­tuch und Nau­mann muss­ten die Wöl­fe die Rei­se zum Tabel­len­füh­rer antre­ten. Lan­ge Zeit boten unse­re Jungs dem Top­fa­vo­ri­ten Paro­li und drück­ten dem Spiel Ihren Stem­pel auf. Am Ende setz­te sich jedoch die Qua­li­tät der Schlit­ten­hun­de durch. Mit drei Tref­fern in den letz­ten sechs Minu­ten zogen die Hes­sen unse­ren Jungs die Zäh­ne in einer bemer­kens­wert fai­ren Partie.

Furio­ser Auftakt

Kein Abta­sten. Voll­gas. Von Beginn an. Nicht ein­mal 15 Sekun­den waren gespielt, da knall­te die Schei­be zum ersten Mal an die­sem Abend an den Sel­ber Pfo­sten. Sekun­den spä­ter waren es die Wöl­fe, die Max­wells Kön­nen hart auf die Pro­be stell­ten. Auch in der Fol­ge beste Chan­cen hüben wie drü­ben. Bei­de Tor­hü­ter folg­lich im Mit­tel­punkt des Spiel­ge­sche­hens. Den Bann brach schließ­lich Knack­stedt, der nach gut 8 Minu­ten einen fäl­li­gen Penal­ty eis­kalt ver­wan­del­te. In der Fol­ge die Hus­kies völ­lig von der Rol­le. Chan­ce um Chan­ce erspiel­ten sich unse­re Wöl­fe. Das 2:0 durch McN­eill war der ver­dien­te Lohn. Die Wöl­fe mit reich­lich Ober­was­ser. Doch genau in die­ser Pha­se lei­ste­ten sich die Wöl­fe einen fol­gen­schwe­ren Pat­zer. Hanusch ver­tän­del­te leicht­fer­tig die Schei­be in der neu­tra­len Zone, Valen­ti war auf und davon und ließ Bit­zer kei­ne Chan­ce. Unse­re Jungs blie­ben jedoch wei­ter unbe­ein­druckt. McN­eill mit dem Bul­ly­ge­winn in der offen­si­ven Zone, Gläßl hielt ein­fach mal drauf und schon war der alte Abstand wie­der­her­ge­stellt. Doch die­ser soll­te nicht lan­ge hal­ten. Nur zehn Sekun­den spä­ter schlu­gen die Schlit­ten­hun­de durch McMil­lan erneut zurück. Und es kam noch dicker. Eine Minu­te vor der Drit­tel­pau­se leg­ten die Hus­kies nach und kamen durch Lowry zum durch­aus schmei­chel­haf­ten Ausgleich.

Hus­kies ver­zwei­feln an Bitzer

Die Kabi­nen­an­spra­che der Haus­her­ren schien zu wir­ken. Die Hus­kies im zwei­ten Drit­tel deut­lich sta­bi­ler in der Defen­si­ve als noch im Auf­takt­drit­tel. Die Wöl­fe taten sich nun schwer in der Offen­si­ve. Die Hus­kies nun das wie erwar­tet bes­se­re Team. Immer wie­der muss­te Bit­zer in höch­ster Not ret­ten. Die Hes­sen mit viel Zug zum Tor, die Wöl­fe nur mit weni­gen Ent­la­stungs­an­grif­fen. Fast im Minu­ten­takt stand nun Wöl­fe-Goa­lie Bit­zer im Mit­tel­punkt des Gesche­hens, ließ sich jedoch nicht bezwingen.

Hus­kies rin­gen Wöl­fe nieder

Die Wöl­fe agier­ten im Schluss­drit­tel von Anfang an durch­aus mutig, kamen gleich zu meh­re­ren guten Mög­lich­kei­ten. Die Hus­kies blie­ben aller­dings das spiel­be­stim­men­de­re Team. Bit­zer hielt die Wöl­fe mit star­ken Para­den im Spiel. In der 54. Minu­te war er den­noch macht­los. Weid­ners Schuss konn­te der Wöl­fe-Schluss­mann noch abpral­len las­sen, beim Nach­schuss durch Lowry hat­te er jedoch kei­ne Chan­ce. Die Wöl­fe war­fen noch­mal alles nach vor­ne, doch ein ver­wan­del­ter Penal­ty durch Top­ver­tei­di­ger Faber brach­te die Sel­ber end­gül­tig auf die Ver­lie­rer­stra­ße. Den Schluss­punkt setz­te Keck mit der Sire­ne ins längst ver­wai­ste Sel­ber Tor.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik