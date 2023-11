Über­wäl­ti­gen­der Erfolg beim „Red Dot“ Award

Der „Red Dot Design Award“ zählt zu den größ­ten Design­wett­be­wer­ben welt­weit. Aus­ge­schrie­ben wird er seit 1993 all­jähr­lich in den Berei­chen Pro­dukt- und Indu­strie­de­sign, Mar­ken- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­de­sign. Dabei wer­den die Preis­trä­ger von einer inter­na­tio­na­len Jury aus Fach­kun­di­gen ver­lie­hen. Allein in die­sem Jahr haben sich rund 9.000 Pro­duk­te um den renom­mier­ten „Red Dot“ beworben.

Ein Pro­dukt, das die Aus­zeich­nung in die­sem Jahr erhält, ist die Fich­tel­App. Sie bekommt den „Red Dot“ in der Kate­go­rie Brands & Com­mu­ni­ca­ti­on Design und reiht sich damit in eine Rie­ge ganz gro­ßer Namen ein, denn im ver­gan­ge­nen Jahr zähl­ten Fir­men wie Audi, Sam­sung, RTL Deutsch­land und die UNICEF zu den Gewin­nern. Ins­ge­samt wur­den 2022 etwa 40 Apps aus der gan­zen Welt aus­ge­zeich­net – nur fünf von ihnen kamen aus Deutschland.

Bewor­ben für die welt­weit bedeu­ten­de Aus­zeich­nung hat sich die Agen­tur Ergosign, wel­che vom Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge mit der Ent­wick­lung der App beauf­tragt wor­den war. Chri­sti­an Grie­ger von Ergosign: „Wir haben die Fich­tel­App für den Red Dot Award ein­ge­reicht, weil wir von der Idee der App vom ersten Tag an über­zeugt waren und es bis heu­te sind. Dank der fan­ta­sti­schen Arbeit des Redak­ti­ons-Teams dient die Fich­tel­App heu­te den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern des Fich­tel­ge­bir­ges als digi­ta­ler Beglei­ter für den All­tag und erleich­tert Tou­ri­stin­nen und Tou­ri­sten das Erkun­den die­ser span­nen­den Regi­on mit all ihren Frei­zeit­an­ge­bo­ten. Wir bei Ergosign sind sehr stolz dar­auf, unse­ren Bei­trag zur Fich­tel­App gelei­stet zu haben.“

Nach dem Deut­schen Preis für Online­kom­mu­ni­ka­ti­on ist der „Red Dot“ in die­sem Jahr schon die zwei­te hoch­ka­rä­ti­ge Aus­zeich­nung für die Macher der Fich­tel­App. Oli­ver Rauh, Pro­jekt­lei­ter Smar­tes Fich­tel­ge­bir­ge ist ent­spre­chend über­wäl­tigt. „Beim Design sind wir mit der App neue Wege gegan­gen. Es soll­te emo­tio­nal und posi­tiv anspre­chen und eine Ver­bin­dung zwi­schen den Nut­zen­den hier im Fich­tel­ge­bir­ge und ihrer Regio­nal-App schaf­fen. Gelun­gen ist das durch die spe­zi­ell ent­wor­fe­nen Icons und Illu­stra­tio­nen. Ihr Lokal­ko­lo­rit führt zu einem hohen Wie­der­erken­nungs­wert. Nicht zuletzt auch des­halb, weil das digi­ta­le Pen­dant unse­res Fich­tel­ge­birgs-Wer­ners, der Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gur aus der erfolg­rei­chen Regio­nal­mar­ke­ting­kam­pa­gne #frei­raum­für­ma­cher die Nut­ze­rin­nen und Nut­zer humor­voll an ver­schie­den­sten Stel­len durch die Fich­tel­App begleitet.“

Aktu­ell wird die Fich­tel­App bereits wei­ter­ent­wickelt und um wei­te­re Inhal­te ergänzt, wel­che auch für Tou­ri­stin­nen und Tou­ri­sten noch­mals einen Mehr­wert lie­fern. Zudem soll die App mit dem Bei­tritt des Land­krei­ses zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg im neu­en Jahr auch um das The­ma Mobi­li­tät erwei­tert wer­den. Land­rat Peter Berek sieht in der Regio­nal­App gro­ßes Poten­ti­al für die Regi­on: „Wir woll­ten mit der Fich­tel­App ein digi­ta­les Spie­gel­bild der Regi­on erstel­len, das den Aus­tausch, die Ver­net­zung, die Wei­ter­ent­wick­lung und die Teil­ha­be am Fich­tel­ge­bir­ge über Gene­ra­tio­nen hin­weg för­dern kann. Ich freue mich natür­lich rie­sig über den „Red Dot“, mit dem wir wirk­lich nicht rech­nen konn­ten. Er belegt, was für ein Mega-Pro­dukt wir hier abge­lie­fert haben. Der schön­ste Preis ist für mich aber der Erfolg, den die App bei unse­ren Nut­ze­rin­nen und Nut­zern hat.“