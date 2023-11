Am Sonn­tag, 5. Novem­ber, ist im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt bei Coburg von 10 bis 17 Uhr anläss­lich des Stern­stun­den­mark­tes des Spiel­zeug­mu­se­ums Neu­stadt mit Minia­tu­ren­bör­se 1:12 rich­tig was los. Der Ein­tritt kostet 1 Euro pro Person.

Der Stern­stun­den­markt des Spiel­zeug­mu­se­ums Neu­stadt stimmt ein­drucks­voll auf die bevor­ste­hen­de Advents­zeit ein. Wer auf der Suche nach den ersten Geschen­ken ist oder kuli­na­ri­sche und deko­ra­ti­ve Arti­kel für die Win­ter­mo­na­te sucht, ist am 5. Novem­ber im Muse­um am Hin­den­burg­platz in Neu­stadt bei Coburg genau rich­tig. Ob hand­ge­schnitz­te Holz­ar­ti­kel, selbst­ge­stal­te­te Kera­mik­tas­sen, selbst­ge­strick­te Socken und Stirn­bän­der oder hand­ver­le­se­ne Kräu­ter­mi­schun­gen – die Aus­wahl an Aus­tel­lern am Stern­stun­den­markt umfasst ein brei­tes Spektrum.

Dar­über hin­aus wird auch ein­drucks­vol­les Hand­werk ver­schie­de­ner Minia­tu­ri­sten im Maß­stab 1:12 ange­bo­ten – die detail­ge­treue Kunst­hand­fer­tig­keit an Minia­tu­ren für Pup­pen­haus, Kauf­manns­la­den, Markt­stän­de etc. beein­druckt ein jedes Auge. Die Besu­cher erhal­ten an die­sem Tag auch die Mög­lich­keit, den Minia­tu­ri­sten bei ihrer Arbeit ein­mal ganz genau über die Schul­ter blicken zu dür­fen, wie und mit wel­chen Mate­ria­li­en sie die Din­ge der rea­len Welt in Minia­tur, näm­lich im Maß­stab 1:12, nachbauen.

Zudem ste­hen eini­ge Mit­mach-Ange­bo­te wie Ster­ne basteln für die klei­nen und gro­ßen Besu­cher auf dem Pro­gramm. Oben­drein bie­tet das Muse­ums­ca­fé herz­haf­te und süße kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten, die einen geschmack­lich bereits in Advents­stim­mung versetzen.

Von 13.30 bis 16:30 Uhr ver­zau­bert schließ­lich der Cobur­ger Pia­nist Andre­as Wolff die Besu­cher noch mit wun­der­ba­ren ersten advent­li­chen Klängen.

Tom­bo­la für den guten Zweck

Dank zahl­rei­cher Sach­spen­den groß­zü­gi­ger regio­na­ler Unter­neh­men ist die Tom­bo­la am Stern­stun­den­markt prall gefüllt. Der Freun­des­kreis des Spiel­zeug­mu­se­ums Neu­stadt e.V. über­nimmt an die­sem Tag u.a. den Ver­kauf der Tom­bo­la-Lose und wird anschlie­ßend den Erlös an den Ver­ein Stern­stun­den e.V. – Wir hel­fen Kin­dern spenden.

Im ver­gan­ge­nen Jahr kamen am Stern­stun­den­markt des Spiel­zeug­mu­se­ums Neu­stadt durch den Los­ver­kauf stol­ze 800 Euro zusam­men, die sodann an Stern­stun­den e.V. über­ge­ben wur­den. Für die Vor­sit­zen­de des Freun­des­krei­ses Han­ne­lo­re Mül­ler ist die­ses Pro­jekt eine beson­de­re Her­zens­an­ge­le­gen­heit: „Der Stern­stun­den­markt des Spiel­zeug­mu­se­ums Neu­stadt fin­det im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he 80 Tage Kultur.erleben im Monat der Vereins.Kultur statt. An die­sem Tag möch­ten wir uns als Ver­ein für einen ande­ren Ver­ein enga­gie­ren und ein­setz­ten, der seit 30 Jah­ren nun schon Ver­ant­wor­tung für kran­ke, behin­der­te und in Not gera­te­ne Kin­der – in Bay­ern, in Deutsch­land sowie welt­weit über­nimmt sowie mög­lichst schnell und unkom­pli­ziert hilft – Stern­stun­den e.V.

Kin­der und Fami­li­en sind eine gro­ße Ziel­grup­pe unse­res Muse­ums und das Muse­um ist ein Ort der Begeg­nung für alle Men­schen unse­rer Gesell­schaft. Mit dem Erlös der Tom­bo­la möch­ten wir Dan­ke sagen an alle, die uns über das Jahr ver­teilt im Muse­um besu­chen, uns unter­stüt­zen und uns treu sind. Des­halb sagen wir Dan­ke nicht mit einer Spen­de an uns selbst, son­dern mit einer Spen­de an Stern­stun­den e.V., die die­se zuver­läs­sig und ziel­ge­nau an die Kin­der und Fami­li­en in Bay­ern sowie dar­über hin­aus weitergibt.“