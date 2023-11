Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ein­bre­cher erbeu­ten Schmuck

BAM­BERG. In der Zeit von Diens­tag bis Don­ners­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein Anwe­sen im Bam­ber­ger Berg­ge­biet ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von Diens­tag­vor­mit­tag, 10.30 Uhr, bis Don­ners­tag­früh, 9 Uhr, öff­ne­ten die Täter gewalt­sam die Bal­kon­tü­re des Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Stra­ße „Rot­hof­lei­te“. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen durch­wühl­ten sie das Mobi­li­ar nach Wert­ge­gen­stän­den und flüch­te­ten anschlie­ßend mit hoch­wer­ti­gem Schmuck. Die Ein­bre­cher hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von rund 500 Euro.

Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Stra­ße „Rot­hof­lei­te“ bemerkt haben, mel­den sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Pfand ein­ge­löst aber Ware nicht bezahlt

BAM­BERG. Don­ners­tag­mit­tag beob­ach­te­te ein Ange­stell­ter eines Super­markts in der Star­ken­feld­stra­ße einen 39-Jäh­ri­gen dabei, wie er Waf­feln und einen Joghurt in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te. An der Kas­se löste er ledig­lich einen Pfand­bon ein. Bar­geld hat­te er genü­gend ein­stecken, um die Ware in Höhe von ca. 3,20 Euro zu bezahlen.

Rei­se­ta­sche aus Kof­fer­raum entwendet

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 14:40 Uhr stell­te eine 80-Jäh­ri­ge ihren schwar­zen Renault auf einem Park­platz in der Forch­hei­mer Stra­ße ab, um im Super­markt ein­kau­fen zu gehen. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass aus dem Kof­fer­raum eine Rei­se­ta­sche fehl­te. Die hoch­wer­ti­ge Rei­se­ta­sche war mit eben­falls hoch­wer­ti­ger Damen-Ober­be­klei­dung im Wert von ins­ge­samt ca. 2.500 Euro gefüllt.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Fahr­rad­fah­rer beim Abbie­gen übersehen

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag woll­te ein 85-Jäh­ri­ger mit sei­nem Renault von der Star­ken­feld­stra­ße nach links in die Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße abbie­gen und über­sah dabei einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 22-Jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­bei ver­letz­te sich der Rad­fah­rer schwer und muss­te mit einer Kopf­platz­wun­de und einem Schlüs­sel­bein­bruch ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 200 Euro.

Nach dem Unfall in Streit geraten

BAM­BERG. Don­ners­tag­nach­mit­tag hielt ein 28-Jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer an der Kreu­zung Hain­stra­ße/Ri­chard-Wag­ner-Stra­ße an um einem 56-Jäh­ri­gen mit sei­nem Pkw die Vor­fahrt zu gewäh­ren. Der Auto­fah­rer bog aus der Richard-Wag­ner-Stra­ße nach links in die Hain­stra­ße ab, kam aber zu weit links in die Gegen­fahr­bahn und tou­chier­te den Len­ker des Rad­fah­rers, wor­auf­hin die­ser stürz­te und sich leich­te Ver­let­zun­gen am Fuß zuzog. Ein paar Meter wei­ter kamen sich dann die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten in die Haa­re, weil der Unfall­ver­ur­sa­cher nicht woll­te, dass der Rad­fah­rer Fotos vom Unfall­fahr­zeug mach­te und nahm ihm sein Han­dy. Wäh­rend des Geran­gels pack­te er den Rad­fah­rer noch am Kra­gen. Die ein­tref­fen­de Poli­zei­strei­fe muss­te nicht nur den Unfall, son­dern auch eine Nöti­gung und Bedro­hung aufnehmen.

Ver­schie­de­ne Dro­gen aufgefunden

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­den bei Ver­kehrs­kon­trol­len im Stadt­ge­biet ver­schie­de­ne Dro­gen auf­ge­fun­den. Bei einem 43-Jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer wur­den Haschisch, Hero­in und Tablet­ten sicher­ge­stellt. Bei einer 19-Jäh­ri­gen Citro­en-Fah­re­rin wur­de ein Joint auf­ge­fun­den. Außer­dem ergab ein Dro­gen­test, dass sie Koka­in kon­su­miert hat­te. Der Joint wur­de sicher­ge­stellt, die Wei­ter­fahrt wur­de ihr untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STRUL­LEN­DORF. Im Zeit­raum vom 23. Sep­tem­ber bis 23. Okto­ber wur­de in Misten­dorf, am Kirch­platz, der Leuch­ten­kopf einer Stra­ßen­la­ter­ne ent­wen­det. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf die Täter oder zum Ver­bleib des Leuch­ten­kop­fes geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BISCH­BERG. Bereits am Sonn­tag, 29. Okto­ber, ereig­ne­te sich um ca. 20.00 Uhr, bei der Auf­fahrt von der Kreis­stra­ße auf die Bun­des­stra­ße, ein Unfall mit Fah­rer­flucht. Eine 55-Jäh­ri­ge muss­te mit ihrem Pkw, Audi, ver­kehrs­be­dingt im Ein­mün­dungs­be­reich hal­ten, als dahin­ter eine 41-Jäh­ri­ge mit einem Pkw, Mer­ce­des, nicht mehr brem­sen konn­te und auf­fuhr. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wei­ger­te sich, ihre Per­so­na­li­en anzu­ge­ben und ent­fern­te sich vom Unfall­ort. Die Audi-Fah­re­rin wur­de leicht ver­letzt. Am Fahr­zeug ent­stand an der Heck­stoß­stan­ge ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro. Da das Kenn­zei­chen der Mer­ce­des-Fah­re­rin bekannt war, konn­ten die Ermitt­lun­gen zur Unfall­flucht sofort auf­ge­nom­men werden.

Son­sti­ges

SCHLÜS­SEL­FELD. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de auf einen Flur­weg in der Nähe der Auto­bahn ein her­ren­lo­sen Woll­schwein von einem Land­wirt auf­ge­fun­den. Da das Schwein zutrau­lich war und der 33-Jäh­ri­ge einen Unfall ver­hin­dern woll­te, brach­te er es mit Hil­fe sei­ner rosa Hun­de­lei­ne in sei­nen Anhän­ger. Mit ver­ein­ten Kräf­ten, durch etli­che Tele­fo­na­te sei­tens der Poli­zei und mit Hil­fe des Vete­ri­när­am­tes, konn­te für das Woll­schwein, zumin­dest über­gangs­wei­se, ein neu­es Zuhau­se besorgt werden.

Wer zur Her­kunft des Schwei­nes Hin­wei­se geben kann, möch­te sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land 0951/9129–310 wenden.

POM­MERS­FEL­DEN. Am Stein­bruch, kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag zu einem Brand in einer Feld­scheu­ne. Nach Befeu­ern des dort ein­ge­bau­ten Holz­ofens, fing die Rück­wand der Scheu­ne Feu­er. Ver­mu­tet wird eine schlech­te Hitzeiso­lie­rung des Ofens. Da das Gebäu­de auf einen frei­ste­hen­den Feld­grund­stück stand, wur­den kei­ne Per­so­nen oder ande­re Sach­wer­te gefähr­det. Es ent­stand ein Eigen­scha­den in Höhe von ca. 30.000 Euro. Vor Ort waren meh­re­re Feu­er­weh­ren, die die Brand­lö­schung und die Nach­auf­sicht durch­führ­ten, und ein Kreisbrandinspektor.

SCHESS­LITZ. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le wur­de Frei­tag­nacht ein 42-jäh­ri­ger Kraft­fah­rer über­prüft. Die­ser konn­te kei­ner­lei Auf­zeich­nun­gen über sei­ne Lenk- und Ruhe­zei­ten nach­wei­sen, da er angeb­lich von sei­nem Arbeit­ge­ber nicht hin­rei­chend auf­ge­klärt wur­de. Anzei­ge gegen den Unter­neh­mer wur­de gestellt.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell vom Auf­fahrts­ast auf die Haupt­fahr­bahn – Sat­tel­zug streift Lkw

Gun­dels­heim. Am Don­ners­tag­mor­gen woll­te der 63-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges am Auto­bahn­kreuz Bam­berg von der A73 kom­mend auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf­fah­ren. Dabei war er im Auf­fahrts­ast aller­dings zu schnell unter­wegs und der Sat­tel­auf­lie­ger schwenk­te zu weit nach links auf die Haupt­fahr­bahn. Ein 40-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer konn­te dort nicht mehr aus­wei­chen und es kam zum Zusam­men­stoß. Glück­li­cher­wei­se blie­ben alle unver­letzt, aber es ent­stand ein Gesamt­scha­den von ca. 15.000 Euro.

In den „toten Win­kel“ gefah­ren und dadurch Unfall verursacht

Gun­dels­heim. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag woll­te die 22-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines VW am Auto­bahn­kreuz Bam­berg von der A73 Rich­tung Nürn­berg kom­mend auf die A70 in Rich­tung Schwein­furt auf­fah­ren. Auf der A70 stau­te sich aller­dings bau­stel­len­be­dingt der Ver­kehr. Die jun­ge Frau ent­schied sich dazu, unmit­tel­bar vor einem Sat­tel­zug mit 49-jäh­ri­gem Fah­rer auf die Haupt­fahr­bahn zu wech­seln. Dabei war sie aber viel zu nah am Sat­tel­zug im „toten Win­kel“ und miss­ach­te­te so die Vor­fahrt des Sat­tel­zu­ges, des­sen Fah­rer gar nicht die Chan­ce hat­te, sie zu sehen. Es kam zu einer seit­li­chen Berüh­rung, die aber noch glimpf­lich aus­ging. Nie­mand wur­de ver­letzt und die Gesamt­schä­den belau­fen sich auf ca. 5.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Herolds­bach. Ver­mut­lich auf eine auf der Rück­bank eines Pkw lie­gen­de Hand­ta­sche hat­te es ein bis­lang unbe­kann­ter Täter im Löf­fel­holz­weg abge­se­hen. Zwi­schen Diens­tag­abend, 19 Uhr, und Don­ners­tag­vor­mit­tag, 11 Uhr, ver­such­te er, eine Tür eines gepark­ten Klein­wa­gens auf­zu­he­beln. Da ihm dies nicht gelang, ent­stand ledig­lich Sach­scha­den in Höhe von etwa 300.- EUR. Zeu­gen, die in die­sem Zeit­raum ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Herolds­bach. Zwi­schen Diens­tag­abend, 19 Uhr, und Don­ners­tag­mor­gen, 08:30 Uhr, ver­schaff­te sich ein unbe­kann­ter Täter in der Schloss­stra­ße gewalt­sam Zutritt in einen Bau­con­tai­ner. Hier­zu beschä­dig­te er das ange­brach­te Vor­hän­ge­schloss und ent­wen­de­te diver­ses Werk­zeug und Zube­hör im Wert von etwa 6.500.- EUR.

Forch­heim. Am frü­hen Frei­tag­mor­gen wur­de eine Anwoh­ne­rin der Kai­ser-Hein­rich-Stra­ße gegen 03:25 Uhr durch lau­te Schlä­ge aus dem Schlaf geris­sen. Die ver­stän­dig­ten Beam­ten konn­ten in der unmit­tel­ba­ren Umge­bung einen auf­ge­bro­che­nen Kau­gum­mi­au­to­ma­ten fest­stel­len. Zeit­gleich flüch­te­ten meh­re­re Per­so­nen zu Fuß, als sie die Strei­fe erblick­ten. Im Rah­men der Fahn­dung konn­te ein 16-Jäh­ri­ger ange­trof­fen und vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Bei ihm konn­te Die­bes­gut, Münz­geld in Höhe von etwa 10.- EUR, auf­ge­fun­den wer­den. Der Jugend­li­che wur­de nach Abschluss der poli­zei­li­chen Anzei­gen­auf­nah­me und Ver­stän­di­gung sei­ner Erzie­hungs­be­rech­tig­ten wie­der ent­las­sen. Die Ermitt­lun­gen zur Iden­ti­fi­zie­rung der mög­li­chen Mit­tä­ter wur­den ein­ge­lei­tet. Der am Auto­ma­ten ver­ur­sach­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2.000.- EUR.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch­abend ver­wü­ste­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gegen 21:50 Uhr den Zugangs­be­reich zur Meri­an-Pas­sa­ge, indem er das Außen­mo­bi­li­ar umwarf und die Bepflan­zung her­aus­riss. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 200.- EUR. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel.: 09191/7090–0).

Forch­heim. Den Inhalt eines Feu­er­lö­schers ver­sprüh­te ein bis­lang Unbe­kann­ter in der Hal­lo­ween­nacht von Diens­tag auf Mitt­woch in einer Lager­hal­le in der Wies­ent­stra­ße. Hier­durch wur­de ein dort abge­stell­ter Old­ti­mer leicht beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 100.- EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -