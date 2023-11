Noch bis ein­schließ­lich Sonn­tag fin­det die Con­su­men­ta in der Mes­se Nürn­berg statt. Neben dem brei­ten Ange­bot rund um die The­men Bau­en, Woh­nen, Küche, Haus­halt, Mode, Beau­ty und Genuss gibt es ein Feri­en­pro­gramm für Kin­der und Jugend­li­che. Die Con­su­men­ta wird am Wochen­en­de vom GIN­mar­ket und der Tuning-Mes­se Car & Style begleitet.

Die Con­su­men­ta ist der Treff­punkt der Regi­on und gleich­zei­tig bie­tet sie der Regi­on eine Platt­form: Regio­na­le Hand­werks­be­trie­be, Gastro­no­men, Land­wir­te, Direkt­ver­mark­ter, Unter­neh­men aber auch Land­krei­se, Städ­te und Aus­flugs­zie­le prä­sen­tie­ren sich mit ihren Beson­der­hei­ten. Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg stellt regio­na­le Ernäh­rung in den Mit­tel­punkt, so sind zahl­rei­che Direkt­ver­mark­ter mit dabei. Bei den Möbel­ma­chern aus dem Nürn­ber­ger Land sind täg­li­che Koch­shows im Pro­gramm, am Wochen­en­de prä­sen­tie­ren Dia­na Bur­kel vom Würz­haus und Fabi­an Den­nin­ger aus den Enten­stu­ben den Besu­chern ihre Kochkünste.

Miss Beau­ty Fem Wahl und das Team der Nürn­berg Ice Tigers

Auf der Show­büh­ne in Hal­le 4A star­tet am Sams­tag­nach­mit­tag die Wahl der Miss Beau­ty Fem. In der Jury sit­zen vie­le bekann­te Gesich­ter und erfah­re­ne Models. Wer hat nach den drei Durch­gän­gen – Abendkleid/​Cocktailkleid, Bikini/​Strandmode oder „White Sen­sa­ti­on“ – die Nase vor­ne? Das Kon­trast­pro­gramm zur Miss Wahl lie­fern die Nürn­berg Ice Tigers in der Hal­le 3A: Am Sams­tag wird das kom­plet­te Team um Kapi­tän Mar­cus Weber auf der Con­su­men­ta erwar­tet. Beginn der Auto­gramm­stun­de ist um 14:00 Uhr. Außer­dem kön­nen sich die Besu­cher in der War­ri­or Skills Area aus­po­wern oder an der Schuss­an­la­ge ihre Ziel­ge­nau­ig­keit unter Beweis stel­len. Auch die Biath­lon-Grö­ße Mag­da­le­na Neu­ner besucht die Con­su­men­ta und ist am Sams­tag um 11:30 Uhr am Stand von Joka in der Hal­le 4.

GIN­mar­ket Nürnberg

Der GIN­mar­ket beglei­tet die Con­su­men­ta am Wochen­en­de (Zutritt ab 18 Jah­ren). Unter den Aus­stel­lern fin­den sich regio­na­le Gin­Pro­du­zen­ten sowie die gro­ßen Mar­ken bekann­ter Impor­teu­re. Vom klas­si­schen Lon­don-Dry-Gin bis hin zu unge­wöhn­li­che Gin­Va­ri­an­ten, die auch neue Ziel­grup­pen für das Getränk begei­stern kön­nen, oder alko­hol­frei­en Gins. Neben der gro­ßen Aus­wahl an Gins und Tonic Waters liegt der Schwer­punkt in die­sem Jahr auf ita­lie­ni­schen Spi­ri­tuo­sen, so wer­den neben ita­lie­ni­schem Gin auch Grap­pas, ver­schie­de­ne Ape­ri­tifs und alko­hol­freie Spi­rits angeboten.

Dar­über hin­aus gibt es ver­schie­de­ne Frucht­re­duk­tio­nen und wei­te­re krea­ti­ve Ideen, um mit Gin den neu­en Lieb­lings­drink zu kreieren.

Tastings und Semi­na­re geben Ori­en­tie­rung und hel­fen dabei, aus den über 200 Gins den eige­nen Favo­ri­ten zu fin­den. Kuki´s Fine Spi­rit bie­tet an bei­den Mes­se­ta­gen um 12 Uhr ein Tasting an, bei dem ver­schie­de­ne Gins vor­ge­stellt wer­den. Nach­mit­tags fin­den Semi­na­re statt, die vom Gel­ben Haus orga­ni­siert wer­den. Hier liegt der Fokus auf loka­len Gins aus Nürn­berg und der Regi­on. Die Semi­na­re rich­ten sich nicht nur an Gin-Lieb­ha­ber, auch Gastro­no­men haben hier die Mög­lich­keit, sich in der wei­ten Welt der Gins zu orientieren.

