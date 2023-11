Die Abfall­wirt­schaft- und ‑bera­tung der Kli­ma- und Umwelt­am­tes der Stadt Bam­berg ist auf­grund per­so­nel­ler Aus­fäl­le vor­aus­sicht­lich bis einschl. Don­ners­tag, 22.11.2023, nicht besetzt. In drin­gen­den Fäl­len kön­nen sich Bür­ge­rin­nen und Bür­ger per Mail an umwelt@​stadt.​bamberg.​de wen­den. Wir bit­ten jedoch um Ver­ständ­nis, dass es zu län­ge­ren War­te­zei­ten kom­men kann. Für nicht abge­hol­te Win­del­säcke oder nicht ent­leer­te Müll­ton­nen etc. wer­den die Bür­ger und Bür­ge­rin­nen gebe­ten, sich an Bam­berg Ser­vice – Abtei­lung Ent­sor­gung unter der Tele­fon­num­mer 0951/87–7100 zu wenden.