Anläss­lich des dies­jäh­ri­gen Mar­ti­ni­mark­tes in der Bay­reu­ther Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße fin­det am Sonn­tag, 5. Novem­ber, in Bay­reuth ein ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag statt. Der Stadt­rat hat hier­für eine ent­spre­chen­de Rechts­ver­ord­nung erlas­sen. Dem­nach kön­nen die Geschäf­te der Innen­stadt ein­schließ­lich des Rot­main-Cen­ters von 13 bis 18 Uhr öff­nen. Der räum­li­che Gel­tungs­be­rei­che für die­se Rege­lung kann auf der Home­page der Stadt Bay­reuth (www​.bay​reuth​.de) abge­ru­fen werden.