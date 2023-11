Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth hat sich im inter­na­tio­na­len „Shang­hai Glo­bal Ran­king of Aca­de­mic Sub­jects“ in vie­len Berei­chen erneut ver­bes­sert und sticht dabei beson­ders in den Umwelt- und Nach­hal­tig­keits­be­rei­chen her­vor. Im Fach „Busi­ness Admi­ni­stra­ti­on“ ist die Uni­ver­si­tät Bay­reuth sogar deutsch­land­weit auf Platz zwei gelandet.

Das „Shang­hai Glo­bal Ran­king of Aca­de­mic Sub­jects“ bewer­tet ver­schie­de­ne aka­de­mi­sche Fach­be­rei­che. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist ins­ge­samt in zwölf Fächern gerankt wor­den. Dabei fällt vor allem die Bay­reu­ther Exper­ti­se im umwelt­wis­sen­schaft­li­chen Bereich auf. Im Bereich „Eco­lo­gy“ lan­det die Uni­ver­si­tät Bay­reuth welt­weit in der Rang­grup­pe 101–150. In Deutsch­land gehört sie damit zu den besten neun bis zwölf Hoch­schu­len. In den Berei­chen „Earth Sci­en­ces“ und „Agri­cul­tu­ral Sci­en­ces“ lan­det die Uni­ver­si­tät Bay­reuth jeweils in der welt­wei­ten Rang­grup­pe 151–200. Zu den welt­weit besten 201–300 Hoch­schu­len zählt die Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Fach „Envi­ro­m­en­tal Sci­ence & Engi­nee­ring“. In Deutsch­land bedeu­tet das die Rang­grup­pe sie­ben bis zwölf.

„Der Bereich ‚Nach­hal­tig­keit und Umwelt‘ ist uns als Uni­ver­si­tät Bay­reuth schon lan­ge beson­ders wich­tig. Als eine der ersten Uni­ver­si­tä­ten in Bay­ern haben wir eine Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie ver­ab­schie­det und damit auch bewusst einen Fokus auf die­sen Bereich gelegt“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Vie­le unse­rer For­schungs­pro­jek­te befas­sen sich mit zukunfts­träch­ti­gen The­men. Die­se star­ke Aus­sich­tung auf nach­hal­ti­ge Lebens- und Pro­duk­ti­ons­wei­sen zah­len sich nun auch durch her­aus­ra­gen­de Ergeb­nis­se in die­sen Berei­chen im Shang­hai Ran­king aus.“

Ein beson­de­rer Auf­stieg ist der Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Bereich „Busi­ness Admi­ni­stra­ti­on“ gelun­gen. Welt­weit lan­det die UBT hier in der Rang­grup­pe 151 – 200 und ver­bes­sert sich dabei im Ver­gleich zum Vor­jahr (301 – 400) deut­lich. Unter den deut­schen Uni­ver­si­tä­ten ist die Uni­ver­si­tät Bay­reuth damit auf Platz 2, zusam­men mit der TU München.

Die „Shang­hai Ran­kings“ bewer­ten welt­weit die For­schungs­lei­stun­gen von Hoch­schu­len anhand der Ver­öf­fent­li­chun­gen in wich­ti­gen Fach­zeit­schrif­ten wie „Natu­re“ und „Sci­ence“, der Zita­ti­ons­ra­ten der Wissenschaftler*innen sowie ver­schie­de­ner Prei­se. In der jüng­sten Haupt­aus­ga­be des Ran­kings ist die Uni­ver­si­tät Bay­reuth um zwei Rang­grup­pen auf­ge­stie­gen und befin­det sich welt­weit nun in der Rang­grup­pe 501–600.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie hier: https://​www​.shang​hai​ran​king​.com/​r​a​n​k​i​n​g​s​/​g​r​a​s​/​2​023