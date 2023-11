Am sieb­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B gastiert der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am kom­men­den Sams­tag um 16:30 Uhr im BMW-Park beim FC Bay­ern Mün­chen 2.

Eine ziem­lich hohe Hür­de war­tet auf den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am kom­men­den Wochen­en­de, wenn man in der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt gastiert. Nach­dem die klei­nen Bay­ern in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer im Tabel­len­kel­ler der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B Süd zu fin­den waren und sogar eigent­lich ein­mal abge­stie­gen wären, haben die Münch­ner in die­ser Spiel­zeit den Fokus wie­der ver­stärkt auf ihr Farm­team gelegt. So wur­de im Som­mer mit Emir „Mucki“ Mutap­cic ein sehr erfah­re­ner Trai­ner für das Pro B‑Team ver­pflich­tet. Dem Coa­ching-Staff der Ober­bay­ern gehört auch der ehe­ma­li­ge Bam­ber­ger Co- & Chef-Trai­ner Feder­i­co Pere­go an, der sich flei­ßig um die jun­gen Talen­te küm­mert. Dino Radon­cic, der in der ver­gan­ge­nen Sai­son noch für Sara­gos­sa in Spa­ni­ens erster Liga zum Ein­satz kam und heu­er sowohl für die BBL als auch die Pro B gemel­det ist, hat bereits zwei Bun­des­li­ga und drei Pro B‑Spiele absol­viert. Mit vier Sie­gen und zwei Nie­der­la­gen sind die Münch­ner momen­tan Tabel­len­fünf­ter, punkt­gleich mit dem Drit­ten Ulm und dem Vier­ten Erfurt. Nach­dem es zu Sai­son­be­ginn gegen Lud­wigs­burg und Ulm Nie­der­la­gen setz­te, konn­te die Trup­pe von Emir Mutap­cic anschlie­ßend gegen Ehin­gen, in Frank­furt, in Spey­er und zuletzt in Fell­bach gewinnen.

Auf den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach war­tet wohl das bis­her schwer­ste Aus­wärts­spiel der lau­fen­den Sai­son. Wich­tig wird es sein, den Kampf und die Inten­si­tät über 40 Minu­ten zu matchen und sich nur eine sehr kur­ze oder am besten kei­ne Schwä­che­pha­se zu lei­sten. Die Ober­fran­ken waren in die­ser Sai­son oft­mals auf Augen­hö­he, muss­ten dann aber leid­voll mit­er­le­ben, wie hart und kon­se­quent sol­che kur­zen Pha­sen bestraft wer­den. Dar­aus hat die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl sicher­lich gelernt und es wird von Spiel zu Spiel bes­ser. Jetzt wol­len sich die Ober­fran­ken, die erneut als Ama­teur­mann­schaft auf eine Trup­pe vol­ler Pro­fis tref­fen, sich für ihre har­te Trai­nings­ar­beit der letz­ten Wochen beloh­nen, ehe man dann eine Woche durch­schnau­fen kann.

Für eine mög­li­che Sen­sa­ti­on ist die Abwehr von beson­de­rer Bedeu­tung. In der Ver­tei­di­gung müs­sen die Gelb­schwar­zen vor allem auf Jugend­na­tio­nal­spie­ler Khar­chen­kov (23ppg), Radon­cic (18,7), Kalu (16,3), Wolf (11,3) und Dolic (11) auf­pas­sen. Die­ses Quin­tett ist mit Abstand der Dreh- & Angel­punkt im Spiel der Münch­ner und soll­te beson­ders eng ver­tei­digt wer­den, damit die­se fünf Spie­ler nicht heiß lau­fen. Kein ande­res Team der Pro B kann von sich behaup­ten, dass allein fünf Akteu­re für durch­schnitt­lich 79 Punk­te pro Spiel sorgen.

Zudem kommt es auch auf den eige­nen offen­si­ven Rhyth­mus an. Die Trö­ster-Trup­pe hat nach Lei­tersho­fen die zweit­schwäch­ste Offen­si­ve der Liga. Das wol­len die Güß­ba­cher am kom­men­den Sams­tag unbe­dingt ändern und bewei­sen, dass sie auch über 40 Spiel­mi­nu­ten kon­stant punk­ten kön­nen. Gute Ball­be­we­gung mit dem Auge für den frei­en Mann am Brett oder an der Drei­er­li­nie ist wich­tig, damit man zu frei­en Wür­fen kommt, die hof­fent­lich mit einer hohen Quo­te ver­senkt wer­den. Auch der Rebound wird ein wich­ti­ger Fak­tor im Spiel sein. Es müs­sen alle TSV­ler geschlos­sen um jeden Abpral­ler kämp­fen, damit man der jun­gen Münch­ner Mann­schaft mög­lichst wenig zwei­te Wurf­chan­cen gestattet.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein