Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Zu schnell unter­wegs – Auto­fah­rer unter Alko­hol- und Drogeneinfluss

Ein 43-jäh­ri­ger Auto­fah­rer, der unter Alko­hol und Dro­gen­ein­fluss stand, geriet wegen über­höh­ter Geschwin­dig­keit in den Fokus der Polizei.

Beam­te der Erlan­ger Poli­zei führ­ten in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag in der Äuße­ren-Brucker-Stra­ße eine Geschwin­dig­keits­mes­sung durch. Dabei fiel der 43-Jäh­ri­ge mit sei­nem Ford auf, der bei erlaub­ten 50 Stun­den­ki­lo­me­tern mit 81 km/​h unter­wegs war.

Als die Beam­ten den Fahr­zeug­füh­rer stopp­ten, bemerk­ten sie dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen bei dem Mann. Ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Zudem stand der Auto­fah­rer auch noch unter Alko­hol­ein­fluss. Die Atem­al­ko­hol­über­prü­fung erbrach­te einen Wert von 0,84 Promille.

Gegen den 43-Jäh­ri­gen wur­de ein Buß­geld­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet zudem wird er eini­ge Zeit auf sei­nen Füh­rer­schein ver­zich­ten müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung am Pkw

Her­zo­gen­au­rach – Zwi­schen dem 31.10.2023 und dem 01.11.2023 wur­de ein Pkw, Mer­ce­des, der ord­nungs­ge­mäß in der Anna-Herr­mann-Stra­ße abge­stellt war, durch einen unbe­kann­ten Täter an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te zer­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca.

4000 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Schmie­re­rei Am Weihersbach

Her­zo­gen­au­rach – In der Hal­lo­ween­nacht wur­de eine Mau­er am Bier­kel­ler des 1. FCH mit einem ca. vier Meter gro­ßen Schrift­zug in schwar­zer Far­be „ASV=1FCN“ ver­schan­delt. Durch das Graf­fi­ti ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2500 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Dumm gelau­fen

Grems­dorf: Am 01.11.23 kurz vor Mit­ter­nacht fiel einer Strei­fe der PI Höch­stadt eine männ­li­che Per­son auf, die sich ver­däch­tig ver­hielt. Dar­auf­hin wur­de sie einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Bei dem 19jährigen wur­de eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Bei der durch­ge­führ­ten Per­so­nen­über­prü­fung konn­ten die Beam­ten dann fest­stel­len, dass der jun­ge Mann zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war, da er eine Haft­stra­fe in Lud­wigs­burg erhal­ten hat­te und dort nicht antrat.

Nun wird der jun­ge Mann am 02.11.23 dem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt und muss sei­ne Haft­stra­fe verbüßen.