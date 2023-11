Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

BMW zer­kratzt

Am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­de der in der Franz-Klin­gler-Stra­ße abge­stell­te schwar­ze 2er BMW einer 55jährigen Cobur­ge­rin auf der gesam­ten Fah­rer­sei­te sowie am Fahr­zeug­heck zer­kratzt. Der Scha­den wur­de offen­sicht­lich vor­sätz­lich mit einem spit­zen Gegen­stand ver­ur­sacht und beläuft sich auf min­de­stens 2500 Euro. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Coburg unter Tele­fon 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

B‑Klasse ange­fah­ren

Kro­nach: Am Mitt­woch zwi­schen 13:00 und 17:30 Uhr wur­de im Inne­ren Ring eine graue Mer­ce­des B‑Klasse ange­fah­ren und beschä­digt. Die Hal­te­rin des Pkw hat­te ihr Fahr­zeug auf Höhe der Haus­num­mer 59 geparkt und bei ihrer Rück­kehr einen Scha­den vor­ne links fest­ge­stellt. Laut Anga­ben der Geschä­dig­te will eine Anwoh­ne­rin als Scha­dens­ver­ur­sa­cher einen dun­kel­blau­en Pkw mit ERH-Kenn­zei­chen, evtl. Citro­en Ber­lin­go, beob­ach­tet haben. Ob die­ses Fahr­zeug tat­säch­lich für den Unfall­scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro in Fra­ge kommt, ist der­zeit unge­klärt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Fei­er­tags­ru­he nicht beachtet

Kro­nach: Ein Mann aus dem Stadt­teil Neu­ses wird dem­nächst Post vom Land­rats­amt Kro­nach bekom­men und sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Sonn- und Fei­er­tags­ge­setz ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Betrof­fe­ne war am Fei­er­tag „Aller­hei­li­gen“ dabei beob­ach­tet wor­den, wie er auf sei­nem Grund­stück Rasen mäh­te. Der 24-Jäh­ri­ge zeig­te sich auf Vor­halt der Poli­zei­be­am­ten ein­sich­tig und gab an, dass er nicht wuss­te, dass sei­ne Tätig­keit an die­sem Tag ver­bo­ten ist.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Gepark­ter Pkw beschädigt

Kulm­bach. Im Zeit­raum von Mon­tag 12:00 Uhr bis Diens­tag 13:30 Uhr wur­de Am Gar­ten­feld ein gepark­ter Pkw, Opel/​Adam, an der lin­ken Front beschä­digt. Der Sach­scha­den wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ist der­zeit noch unbe­kannt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 entgegen.

Sach­be­schä­di­gun­gen in Mainleus

Main­leus. In der Hal­lo­ween­nacht wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter eine Glas­tü­re der Mit­tel­schu­le beschä­digt. Die­se wur­de ver­mut­lich durch einen unbe­kann­ten Gegen­stand ein­ge­wor­fen. Der Sach­scha­den wird auf ca. 250,00 Euro geschätzt. Ein ähn­li­cher Vor­fall ereig­ne­te sich in der Pöl­zer Stra­ße. Hier wur­de eine Fen­ster­schei­be eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses beschä­digt. Hier wird der Sach­scha­den auf ca. 400,00 Euro geschätzt. Die Poli­zei Kulm­bach ermit­telt in bei­den Fäl­len wegen Sach­be­schä­di­gung. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter 09221/609–0 entgegen.