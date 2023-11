Bau­mi­ni­ste­ri­um unter­stützt baye­ri­sche Kom­mu­nen bei der Digi­ta­li­sie­rung ihrer räum­li­chen Planungen

Ein ein­heit­li­cher digi­ta­ler Daten­stan­dard ist die Grund­vor­aus­set­zung für die Digi­ta­li­sie­rung im Pla­nungs­we­sen. Nur so kön­nen alle Akteu­re – von den Kom­mu­nen über die Pla­ner bis hin zu den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern – ohne Infor­ma­ti­ons­ver­lust digi­tal mit­ein­an­der kom­mu­ni­zie­ren. Bun­des­weit wur­de daher der Daten­stan­dard XPla­nung ein­ge­führt. Dies bie­tet den Städ­ten und Gemein­den in Bay­ern gro­ße Chan­cen für die drin­gend benö­tig­te Beschleu­ni­gung von Pla­nungs­pro­zes­sen und ist auch Grund­la­ge für eine ver­stärk­te und leich­te­re Ein­bin­dung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Um den Kom­mu­nen bei die­ser her­aus­for­dern­den Auf­ga­be den Ein­stieg zu erleich­tern, hat das Bau­mi­ni­ste­ri­um in enger Zusam­men­ar­beit mit den sie­ben Bezirks­re­gie­run­gen die Netz­werk­of­fen­si­ve „Digi­ta­le Pla­nung Bay­ern“ gestartet.

Ein­füh­rung des ein­heit­li­chen Daten­stan­dards XPla­nung zur Beschleu­ni­gung der Planungsprozesse

Bei der Auf­stel­lung von Bauleit‑, Raum­ord­nungs- und Land­schafts­plä­nen wirkt eine Viel­zahl von Akteu­ren zusam­men. Der ein­heit­li­che digi­ta­le Stan­dard XPla­nung unter­stützt dabei den ver­lust­frei­en Trans­fer und Aus­tausch von Daten und Infor­ma­tio­nen und kann so zu einer deut­li­chen Beschleu­ni­gung von Pla­nungs­pro­zes­sen füh­ren sowie die Ver­fah­ren effek­ti­ver und kosten­gün­sti­ger gestalten.

Bei allen Vor­tei­len stellt die Ein­füh­rung und Umset­zung die Kom­mu­nen auch vor Her­aus­for­de­run­gen. Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter sichert ihnen die not­wen­di­ge fach­li­che Unter­stüt­zung zu: „Der Auf­bau eines Netz­werks, das einen nie­der­schwel­li­gen und schnel­len Aus­tausch unter­ein­an­der ermög­licht, ist von ganz wesent­li­cher Bedeu­tung für eine erfolg­rei­che Digi­ta­li­sie­rung der Pla­nungs­ver­fah­ren. Der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess kann und wird daher nur in enger Zusam­men­ar­beit mit der kom­mu­na­len Ebe­ne ent­wickelt und umge­setzt wer­den“, so Bernreiter.

Im Modell­pro­jekt „Digi­ta­le Pla­nung Bay­ern – XPla­nung“ haben aus­ge­wähl­te Gemein­den unter­schied­lich­ster Grö­ße in ganz Bay­ern unter fach­li­cher Beglei­tung des Bau­mi­ni­ste­ri­ums bereits erste Erfah­run­gen mit dem digi­ta­len Stan­dard gesam­melt. Auf sie­ben Netz­werktref­fen, die das Bau­mi­ni­ste­ri­um zusam­men mit den Regie­run­gen in den letz­ten drei Wochen in allen Regie­rungs­be­zir­ken durch­ge­führt hat, berich­te­ten die Modell­ge­mein­den inter­es­sier­ten Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern von Städ­ten, Gemein­den und Land­rats­äm­tern, aber auch Pla­ne­rin­nen und Pla­nern von ihren Erfah­run­gen und zeig­ten Ergeb­nis­se aus dem Modell­pro­jekt. Trotz unter­schied­lich­ster Vor­aus­set­zun­gen zeig­te sich dabei, dass die Ein­füh­rung des neu­en Daten­stan­dards all­ge­mein als gro­ßer Gewinn für die täg­li­che Arbeit im Bereich des Pla­nungs­we­sens gewer­tet wird. Im Fokus der gut besuch­ten Ver­an­stal­tun­gen stan­den dar­über hin­aus der Aus­tausch, die Ver­net­zung und der Dia­log der Gemein­den untereinander.

19 Kom­mu­nen aus allen Regie­rungs­be­zir­ken zu Kom­pe­tenz­part­nern im Netz­werk „Digi­ta­le Pla­nung Bay­ern“ ernannt

Die Kom­mu­nen – das sind in Ober­bay­ern die Städ­te Dach­au, Ingol­stadt und Mün­chen sowie die Gemein­den Haar und Piding, in Nie­der­bay­ern die Städ­te Deg­gen­dorf und Din­gol­fing sowie die Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Hun­der­dorf, in der Ober­pfalz die Stadt Bad Kötzting sowie das Land­rats­amt Cham, in Ober­fran­ken die Stadt Forch­heim und die Gemein­de Bind­lach, in Mit­tel­fran­ken die Stadt Nürn­berg und der Markt Wei­sen­dorf, in Unter­fran­ken die Stadt Haß­furt und die Gemein­de Him­mel­stadt sowie in Schwa­ben die Städ­te Augs­burg und Neu-Ulm sowie die Gemein­de Dei­nin­gen – wur­den als Aner­ken­nung für ihre Vor­rei­ter­rol­le und ihre Lei­stun­gen im Rah­men der Netz­werk­of­fen­si­ve zu Kom­pe­tenz­part­nern im Netz­werk „Digi­ta­le Pla­nung Bay­ern“ ernannt.

Bau­mi­ni­ster Bern­rei­ter zeig­te sich über die gro­ße Reso­nanz der Ver­an­stal­tun­gen sehr erfreut: „Das zeigt das gro­ße Inter­es­se an dem The­ma und dass wir in Bay­ern auf dem rich­ti­gen Weg sind.“

Wei­te­re aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu XPla­nung erhal­ten Sie unter www​.digi​ta​le​.pla​nung​.bay​ern​.de.