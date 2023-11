Industrieführung "Kurzwaren und Kaufhäuser" in Bayreuth

Unter dem Mot­to “Auf den Spu­ren der Indu­strie: Kurz­wa­ren und Kauf­häu­ser” lädt der För­der­ver­ein Indu­strie­mu­se­um Bay­reuth (IMB) e.V. an die­sem Sonn­tag, den 05. Novem­ber, zu sei­ner zwölf­ten und letz­ten Out­door-Indu­strie­füh­rung für die­ses Jahr ein. Treff­punkt ist dies­mal am Stern­platz in Bay­reuth um 13:30 Uhr.

Der jun­ge Ver­ein erforscht dies­mal wie­der eine inner­städ­ti­sche Rou­te: Pas­send zum ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag star­tet die Füh­rung am Ver­kehrs­kno­ten­punkt Stern­platz und ver­läuft über die ein­sti­ge „Shop­ping­mei­le“ Opern­stra­ße bis hin zu Kanal­stra­ße und ZOH, wo sich die Kauf­haus-Tra­di­ti­on bis heu­te gehal­ten hat.

„Beson­ders die Geschich­te der Kauf­häu­ser zeigt, wie bedeut­sam das jüdi­sche Leben hier in Bay­reuth einst war. Gera­de jetzt, da ein neu­er Anti­se­mi­tis­mus furcht­ba­re Erin­ne­run­gen weckt, wol­len wir die­sen Teil der Indu­strie­ge­schich­te sicht­ba­rer und bekann­ter machen“, erläu­tert der Vor­sit­zen­de Flo­ri­an André Unter­bur­ger das aktu­el­le Thema.

„Geschich­te ist nicht nur ein Echo der Ver­gan­gen­heit, son­dern auch eine Mah­nung für die Zukunft. Durch die gemein­sa­me Spu­ren­su­che wol­len wir ein Bewusst­sein für die viel­fäl­ti­gen Zusam­men­hän­ge unse­rer Gesell­schaft wecken und deut­lich machen, dass jüdi­sches Leben schon immer ein wert­vol­ler Teil unse­rer Stadt war und dies auch immer sein wird.“

Wie immer ist die Füh­rung kosten­frei, alle kön­nen spon­tan und ohne Anmel­dung teil­neh­men – auch Teil­strecken sind immer möglich.