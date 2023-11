15 Jah­re Blech­pro­jekt der evan­ge­li­schen Studierendengemeinde

15 Jah­re sind ja eigent­lich kein all­zu gro­ßes Alter – aber wenn es sich um eine stu­den­ti­sche Grup­pe han­delt, sind 15 Jah­re eine hal­be Ewig­keit. Anläss­lich von 15 Jah­ren Blech­pro­jekt lädt die evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­mein­de zu einem Uni­Got­tes­dienst am 4. Novem­ber um 19 Uhr in der Erlö­ser­kir­che, Kuni­gun­den­damm 14, in Bam­berg ein. Die Pre­digt hält Uni­ver­si­täts­seel­sor­ger Tho­mas Braun.

Um Spen­den wird am Aus­gang gebeten.