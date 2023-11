Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Kirschstein,

sehr geehr­ter Herr Bür­ger­mei­ster Schönfelder,

sehr geehr­te Frau Bür­ger­mei­ster Dr. Prechtel,

sehr geehr­te Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen aus dem Forch­heim Stadtrat,

nach­dem der Ober­bür­ger­mei­ster trotz des erkenn­ba­ren Wil­lens des Stadt­ra­tes und der Bür­ger­schaft auch in Zukunft kei­ne Bür­ger­ver­samm­lun­gen in den Stadt­tei­len abhal­ten will, bean­tra­gen die unten­ste­hen­den Frak­tio­nen / Grup­pie­rung fol­gen­de Ände­rung und Auf­nah­me in die Geschäfts­ord­nung der Stadt Forchheim.

Der Ober­bür­ger­mei­ster hält ein­mal im Jahr in allen Orts­tei­len – kon­kret in Burk, Bucken­ho­fen, Ker­s­bach, Reuth und in der Innen­stadt – eine Bür­ger­ver­samm­lung in Prä­senz ab.

Aus gege­be­nem Anlass bean­tra­gen wir zusätz­lich eine Ände­rung der Geschäfts­ord­nung dahin­ge­hend, dass die Frak­tio­nen ohne Zustim­mung des Ober­bür­ger­mei­sters die Refe­rats­lei­tung zu ihren Frak­ti­ons­sit­zun­gen ein­la­den kön­nen. Die Refe­rats­lei­tun­gen müs­sen einer Ein­la­dung der Frak­tio­nen nach­kom­men. Die Ein­la­dung einer Refe­rats­lei­tung muss dem Ober­bür­ger­mei­ster ledig­lich ange­zeigt werden.

Die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit dem Ober­bür­ger­mei­ster läuft in vie­len Berei­chen schlep­pend und muss des­halb opti­miert wer­den. Wir wol­len des­halb fol­gen­den Pas­sus in die Geschäfts­ord­nung auf­neh­men: Der Ober­bür­ger­mei­ster muss min­de­stens alle zwei Mona­te eine Bespre­chung zu aktu­el­len The­men der Stadt Forch­heim mit den Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den durch­füh­ren. Eine Abwei­chung von die­sem Modus bedarf des Ein­ver­ständ­nis­ses der Mehr­heit der Fraktionsvorsitzenden.

Über eine zeit­na­he Behand­lung die­ses Antra­ges wür­den wir uns sehr freuen.

Für Rück­fra­gen aller Art ste­he ich Ihnen jeder­zeit per­sön­lich zur Verfügung.

Herz­li­chen Dank und vie­le Grüße

Josua Flierl, CSU-Fraktion

Phil­ipp Blüm­lein, Jun­ge Bürger-Fraktion

Man­fred Hüm­mer, FW-Fraktion

Tino Rei­chardt, FDP-Gruppierung