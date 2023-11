Mit einer gro­ßen Fei­er wur­den im Histo­ri­schen Rat­haus­saal in Nürn­berg am 27. Okto­ber 2023 die 99 Lan­des­sie­ge­rin­nen und ‑sie­ger der Deut­schen Mei­ster­schaft im Hand­werk (Ger­man Craft Skills) geehrt. Dabei gin­gen in die­sem Jahr sechs erste Plät­ze an eine Gesel­lin und fünf Gesel­len aus Ober­fran­ken. Sie haben sich im Wett­be­werb gegen ihre Berufs­kol­le­gin­nen und kol­le­gen aus ganz Bay­ern durch­ge­setzt und gehö­ren nun zu den Besten Ihres Faches in Bayern.

Wei­te­re sie­ben ober­frän­ki­sche Nach­wuchs­hand­wer­ke­rin­nen und ‑hand­wer­ker sicher­ten sich je einen Platz auf dem Sie­ger­po­dest. Zuvor hat­ten sich die jun­gen Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker im Kam­mer­be­zirk Ober­fran­ken für die­sen Lan­des­ent­scheid qualifiziert.

In sei­ner Fest­an­spra­che gra­tu­lier­te Franz-Xaver Peteran­derl, Prä­si­dent des Baye­ri­schen Hand­werks­ta­ges (BHT), den Sie­ge­rin­nen und Sie­gern: „Wir freu­en uns über so vie­le Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner. Die­se kom­men genau zur rich­ti­gen Zeit: Wir brau­chen drin­gend her­vor­ra­gend aus­ge­bil­de­te Fach- und Füh­rungs­kräf­te, um unse­ren Wirt­schafts­be­reich erfolg­reich in die Zukunft zu füh­ren.“ Mit Blick nach vor­ne gab er den Nach­wuchs­kräf­ten mit auf den Weg: „Wer heu­te Fach­kraft ist, kann mor­gen schon selbst aus­bil­den, als Füh­rungs­kraft arbei­ten und ein Unter­neh­men führen.“

Tho­mas Pir­ner, Prä­si­dent der gast­ge­ben­den Hand­werks­kam­mer für Mit­tel­fran­ken, war eben­falls voll des Lobes: „Die­se jun­gen Gesel­lin­nen und Gesel­len haben bewie­sen, dass sie nicht nur wirk­li­che Fach­kräf­te in ihrem Beruf sind, son­dern auch, dass sie die nöti­gen Kom­pe­ten­zen eines wah­ren Hand­wer­kers und einer wah­ren Hand­wer­ke­rin besit­zen: Dis­zi­plin, Lösungs­kom­pe­tenz, Krea­ti­vi­tät, Lei­den­schaft und vor allem Freu­de an ihrem Beruf.“ Unter den Lan­des­be­sten waren auch sechs Spit­zen­nach­wuchs­kräf­te, die ihre Aus­bil­dung in ober­frän­ki­schen Hand­werks­be­trie­ben absol­viert haben. Mat­thi­as Graß­mann, Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer (HWK) für Ober­fran­ken, HWK-Vize­prä­si­dent Harald Satt­ler und HWK­Haupt­ge­schäfts­füh­rer Rein­hard Bau­er lie­ßen es sich nicht neh­men, an der Fei­er­stun­de dabei zu sein, den erfolg­rei­chen Gesel­lin­nen und Gesel­len per­sön­lich zu gra­tu­lie­ren und ihnen für den anste­hen­den Bun­des­ent­scheid viel Erfolg zu wünschen.

Graß­mann: „Wir sind maxi­mal stolz auf unse­ren Nach­wuchs und haben abso­lu­ten Respekt vor den Lei­stun­gen unse­rer Sie­ge­rin­nen und Sie­ger. Es ist immer wie­der begei­sternd, wel­ches Niveau die jun­gen Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker schon erreicht haben.“ Auch Rein­hard Bau­er zeig­te sich über­zeugt von die­sem Lei­stungs­wett­be­werb: „Es ist sehr gut, dass die­ser Wett­be­werb das Know-how, wel­ches im Hand­werk steckt, in die Öffent­lich­keit trans­por­tiert und die Lei­stun­gen für alle sicht­bar macht. Durch die Wür­di­gung ihrer Lei­stung erfah­ren die erfolg­rei­chen Nach­wuchs­hand­wer­ke­rin­nen und ‑hand­wer­ker ein­mal direkt, wie groß ihr Kön­nen und ihr Poten­zi­al ist.“

Mit ihrem Lan­des­sieg qua­li­fi­zie­ren sich die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner in ihren Beru­fen für die näch­ste und fina­le Run­de der Deut­schen Mei­ster­schaft im Hand­werk. Auf Bun­des­ebe­ne haben sie nun alle die Chan­ce, Deutsch­lands beste Gesel­lin oder Gesel­len in ihrem Gewerk zu werden.

Der Lei­stungs­wett­be­werb des Deut­schen Hand­werks wird seit 1951 in rund 120 ver­schie­de­nen Beru­fen aus­ge­tra­gen. Der Weg zum Lan­des­sieg, bei dem das hand­werk­li­che Kön­nen bewer­tet wird, basiert ent­we­der auf dem Able­gen einer Arbeits­pro­be oder der Bewer­tung des Gesel­len­stücks bzw. der Abschluss­prü­fung. Eine Fach­ju­ry beur­teilt die Leistungen.

Lan­des­sie­ge­rin und Lan­des­sie­ger aus Oberfranken:

Jan Weiß, Anla­gen­me­cha­ni­ker für SHK. Betrieb: Otto Mün­zer & Sohn GmbH & Co. KG, Schauenstein

Yas­ser Ass­a­ny, Boden­le­ger. Betrieb: Yil­di­rim Erkan und Yil­di­rim Ser­kan, Baunach

Pas­cal Büschel, Elek­tro­ni­ker. Betrieb: Kirch­ner Elek­tro­tech­nik GmbH, Coburg

Leon Fischer, Karos­se­rie- und Fahr­zeug­bau­me­cha­ni­ker, Betrieb: Georg Mal­sam, Marktzeuln

Julia Chi­li­an, Medi­en­tech­no­lo­gin Sieb­druck. Betrieb: Schrei­ner Coburg GmbH, Coburg

Tim Zeit­ler, Tech­ni­scher System­pla­ner. Betrieb: Sell GmbH, Helmbrechts

2. Lan­des­sie­ge­rin und Lan­des­sie­ger aus Oberfranken:

Yanik Frit­sche, Brau­er und Mäl­zer. Betrieb: Braue­rei Zehen­d­ner GmbH, Burgebrach

Eva Fran­ke, Foto­gra­fin. Betrieb: Baur Ver­sand GmbH & Co. KG, Burgkunstadt

Mar­kus Zör­lein, Infor­ma­ti­ons­elek­tro­ni­ker. Betrieb: Bau­mann GmbH, Bayreuth

3. Lan­des­sie­ge­rin und Lan­des­sie­ger aus Oberfranken: