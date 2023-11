Die Con­su­men­ta 2023 ist erfolg­reich gestar­tet und hält für die kom­men­den Tage noch eini­ge High­lights bereit: An den ersten fünf Mes­se­ta­gen kamen bereits rund 65.000 Besu­cher in die Mes­se Nürn­berg, um die Ange­bo­te der 850 Aus­stel­ler zu erkun­den. In neun Hal­len gibt es eine Fül­le von Pro­duk­ten, Dienst­lei­stun­gen und Infor­ma­tio­nen rund um die The­men Woh­nen, Ein­rich­ten, Bau­en, Reno­vie­ren, Mobi­li­tät, Spiel und Tech­nik, Mode und Beau­ty sowie Gesund­heit und Genuss.

Die Geschäfts­füh­rer des Mes­se­ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, zie­hen eine posi­ti­ve Zwi­schen­bi­lanz: „Die Con­su­men­ta ist sehr gut gestar­tet und knüpft damit an die Erfol­ge aus der Zeit vor der Pan­de­mie an. Trotz der der­zeit ange­spann­ten Kon­sum­stim­mung nut­zen die Besu­cher die Con­su­men­ta, um gezielt und gut infor­miert zu inve­stie­ren. Nach dem star­ken ersten Mes­se­wo­chen­en­de über­traf der Mon­tag sogar die Erwar­tun­gen an den Wochen­auf­takt und war der besu­cher­stärk­ste Mon­tag seit 20 Jah­ren. Am Diens­tag kamen vor allem Besu­cher, die sich in Ruhe infor­mie­ren und bera­ten las­sen woll­ten und sich beson­ders für die The­men Bau­en, Woh­nen und Ener­gie­spa­ren inter­es­sier­ten. Erwar­tungs­ge­mäß nutz­ten vie­le den Fei­er­tag für einen Messebummel.“

ENBAU – Die Bau­mes­se im Rah­men der Consumenta

Im Haus­bau- und Immo­bi­li­en­fo­rum in der ENBAU infor­mie­ren Exper­ten über aktu­el­le The­men rund ums Bau­en sowie Kau­fen, Ver­kau­fen, Mie­ten und Ver­mie­ten von Immo­bi­li­en. 130 Aus­stel­ler stel­len auf der ENBAU die The­men Bau­en, Sanie­ren, Ener­gie­spa­ren, Woh­nen und Ein­rich­ten in den Mit­tel­punkt und bie­ten den Kon­takt zu Exper­ten sowie die Mög­lich­keit zur indi­vi­du­el­len Beratung.

Weih­nachts­ge­schen­ke, Feri­en­pro­gramm und Tuning-Messe

In den kom­men­den Tagen bie­tet die Con­su­men­ta noch die Gele­gen­heit, Neu­es zu ent­decken, sich zu infor­mie­ren oder inspi­rie­ren zu las­sen und viel­leicht auch schon die ersten Weih­nachts­ge­schen­ke des Jah­res zu kau­fen. Dafür gibt es ein brei­tes Ange­bot an Haus­halts­pro­duk­ten, Mode, Beau­ty- und Life­style-Ange­bo­ten oder kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten. Für Kin­der und Jugend­li­che ist viel gebo­ten. Tram­po­li­ne, Gokarts, E‑Sports und Brett­spie­le brin­gen Abwechs­lung in die Herbst­fe­ri­en. Die neue Tuning-Mes­se Car & Style begei­stert nicht nur Tuning-Fans son­dern beein­druckt auch gro­ße und klei­ne Besu­cher mit rund 100 getun­ten Fahr­zeu­gen und fet­ten Sounds.

GIN­club­bing am Freitagabend

Ab dem Wochen­en­de wird die Con­su­men­ta vom GIN­mar­ket beglei­tet. Wer bereits vor­ab in die Welt der Gins und Tonics ein­tau­chen möch­te, hat dazu am Frei­tag­abend die Mög­lich­keit, beim exklu­si­ven GIN­club­bing. Das After­work-Event im GIN­mar­ket stimmt bereits auf das Wochen­en­de ein, bevor dann im Nürn­ber­ger Club „Mach1“ wei­ter gefei­ert wer­den kann. Mit dem Ticket zum exklu­si­ven GIN­club­bing kön­nen die Besu­cher bereits nach­mit­tags die Con­su­men­ta besu­chen, sie erhal­ten im GIN­mar­ket ein Tasting­Glas und haben an die­sem Abend frei­en Ein­tritt ins Mach1. Die GIN­mar­ket-Gäste erhal­ten dar­über hin­aus im Mach1 einen Gin+Tonic als Frei­ge­tränk. Der Zutritt zum GIN­mar­ket ist erst ab 18 Jah­ren gestattet.

Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.con​su​men​ta​.de