Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Par­ty endet im Krankenhaus

COBURG. Eine Hal­lo­ween-Par­ty in einem Ver­eins­heim in Scheu­er­feld arte­te völ­lig aus. Anlass für die eigent­lich nich­ti­ge Strei­tig­keit war ein Feu­er­zeug, wel­ches dem Besit­zer nicht zurück­ge­ge­ben wur­de. Dar­auf­hin kam es erst zum Streit zwi­schen meh­re­ren Besu­chern und anschlie­ßend zu wech­sel­sei­ti­gen Schlä­gen zwi­schen ins­ge­samt sie­ben Per­so­nen. Ein 19-Jäh­ri­ger kam auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Coburg, zwei wei­te­re Betei­lig­te muss­ten die Nacht in einer Poli­zei­zel­le ver­brin­gen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen meh­re­ren Körperverletzungsdelikten.

Rei­fen zerstochen

COBURG. Im Zeit­raum vom Sams­tag, 20.00 Uhr bis zum Mon­tag, 13.00 Uhr, zer­stach ein bis­her unbe­kann­ter Täter die bei­den rech­ten Rei­fen eines Pkw. Der Audi A3 park­te ord­nungs­ge­mäß in der Juden­gas­se vor der Haus­num­mer 54. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg.

Ziga­ret­ten­au­to­mat kom­plett entwendet

BAD RODACH, LKR. COBURG. Am Mitt­woch, gegen 04:00 Uhr, ent­wen­de­ten drei­ste Die­be in Oet­ting­hau­sen einen kom­plet­ten Ziga­ret­ten­au­to­mat. Der an einem Wohn­haus befe­stig­te Auto­mat wur­de hier­bei in einem Stück von der Wand geris­sen und mit­ge­nom­men. Das Gerät hat einen Wert von meh­re­ren tau­send Euro. Dazu kommt neben dem Scha­den am Gebäu­de, eine noch nicht bezif­fer­ba­re Men­ge Ziga­ret­ten und Bar­geld. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tank­be­trug

Kro­nach. An einer Tank­stel­le in der Rodach­er Stra­ße betank­te am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag der Fah­rer eines Opel Astras mit Heil­bron­ner Kenn­zei­chen sein Fahr­zeug für rund 90 Euro. Da der Bezahl­vor­gang mit der EC-Kar­te nicht klapp­te, tätig­te der Mann eine Sofort­über­wei­sung, zeig­te dem Betrei­ber die Bestä­ti­gung auf dem Han­dy und ver­ließ die Tank­stel­le. Da die Tank­stel­le kei­nen Zah­lungs­ein­gang ver­zeich­nen konn­te, wur­de eine Betrugs­an­zei­ge erstattet.

Krat­zer in der Autotür

Küps. In der Zeit zwi­schen Sonn­tag und Mon­tag wur­de die Bei­fah­rer­sei­te eines VW ID.4 ver­mut­lich durch ein vor­bei­fah­ren­des Fahr­rad zer­kratzt. Aller­dings steht der Unfall­ort nicht fest, da das Fahr­zeug vor Ent­deckung des Scha­dens an ver­schie­de­nen Stel­len im Land­kreis geparkt war. Der Sach­scha­den wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Laden­dieb­stahl verhindert

Kro­nach. Ein Mann und eine Frau mit ost­eu­ro­päi­schem Aus­se­hen betra­ten am Diens­tag in der Mit­tags­zeit eine Dro­ge­rie im Ham­mer­mühl­weg, ent­nah­men Kos­me­ti­ka aus der Aus­la­ge, steck­ten die­se ein und woll­ten den Laden im Anschluss ohne zu bezah­len ver­las­sen. Da der Dieb­stahl jedoch bemerkt wur­de, wur­den die bei­den von der Fili­al­lei­tung dar­auf ange­spro­chen. Die Kos­me­ti­ka im Wert von 32 Euro wur­den zwar her­aus gege­ben. Aller­dings lie­fen die bei­den vor Ver­stän­di­gung der Poli­zei davon.