Gut beglei­ten bei Demenz – Per­spek­ti­ven einer Tochter

Online-Dia­log­fo­rum für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge und Interessierte

Am Diens­tag, 7. Novem­ber 2023 bie­tet die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken die Mög­lich­keit, von 18.00 bis 20.00 Uhr kosten­frei eine Online-Lesung der Demenz-Blog­ge­rin Peg­gy Elf­mann zu ver­fol­gen und anschlie­ßend mit ihr in den Aus­tausch zu kom­men. Teil­neh­men kön­nen pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, aber auch pro­fes­sio­nell Pfle­gen­de, Ehren­amt­li­che und alle wei­te­ren Interessierten.

Wer einen Men­schen mit Demenz beglei­tet und umsorgt, erlebt auch schwie­ri­ge Momen­te, fühlt sich häu­fig über­for­dert und unsi­cher. Wie kann man mit der Situa­ti­on bes­ser umge­hen? Wie fin­det man sei­ne Rol­le und sei­nen Weg, wenn da noch ande­re Auf­ga­ben sind, z. B. der Beruf und die Kin­der? Was tun mit dem schlech­ten Gewis­sen? Auf wel­che Art und Wei­se kann man hel­fen, wenn man nicht in der Nähe wohnt? War­um ist Selbst­für­sor­ge so wich­tig – und wie kann sie gelingen?

Dar­über schreibt die Jour­na­li­stin und Ange­hö­ri­ge Peg­gy Elf­mann auf ihrem Blog www​.alz​hei​me​r​und​wir​.com und in ihren Büchern („Mamas Alz­hei­mer und wir“, „Demenz: ver­ste­hen und acht­sam beglei­ten“). Im Vor­trag wird sie von ihren Erfah­run­gen vor­le­sen, berich­ten und gibt Impul­se für ande­re Angehörige.

Die Anmel­dung ist mög­lich per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de und tele­fo­nisch bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken Ker­stin Hof­mann und Patri­cia Rein­hardt unter 0951 / 85 512.