Drei neue Pro­duk­tio­nen prä­sen­tiert das Thea­ter Hof am kom­men­den Sonn­tag in einer Drei­fach­ma­ti­nee um 11.00 Uhr in Mocky’s Back­stage Bistro: Das Schau­spiel „Der rote Löwe“ (Pre­miè­re: 24.11.), das in der Umklei­de­ka­bi­ne eines Fuß­ball­ver­eins spielt, die Büh­nen­be­ar­bei­tung des Roman­frag­ments „Bil­der dei­ner gro­ßen Lie­be“ (Pre­miè­re: 18.11.) von Tschick-Autor Wolf­gang Herrn­dorf und die Knal­ler-Komö­die „The Legend of Geor­gia McBri­de“ (Pre­miè­re: 11.11.).

Zunächst stellt Dra­ma­turg Phil­ipp Brammer zusam­men mit Ralf Hocke (Insze­nie­rung), Annet­te Mah­len­dorf (Büh­ne und Kostü­me“) sowie den drei Schau­spie­lern Vol­ker Rin­ge, Jörn Bre­gen­zer und Ben­ja­min Muth, die auch eine sze­ni­sche Kost­pro­be geben wer­den, das Stu­dio­stück „Der rote Löwe“ vor. Anschlie­ßend spricht Dra­ma­tur­gin Jani­na Wer­ner mit Kasia Noga (Insze­nie­rung) und Anna Kurz (Büh­ne und Kostü­me) über die Stu­dio­pro­duk­ti­on „Bil­der dei­ner gro­ßen Lie­be“, bevor Rein­hardt Frie­se (Insze­nie­rung), Annet­te Mah­len­dorf (Büh­ne und Kostü­me) und die vier Dar­stel­ler Domi­ni­que Bals, Ste­fan Boving, Jörn Bre­gen­zer und Ben­ja­min Muth, mode­riert von Dra­ma­turg Phil­ipp Brammer, einen Ein­blick in „The Legend of Geor­gia McBri­de“ geben. Dabei darf sich das Publi­kum in die­ser Mati­née auf einen ganz beson­de­ren Lecker­bis­sen freu­en, denn die vier Schau­spie­ler geben eine Kost­pro­be aus dem Stück in ori­gi­nal Mas­ke und Kostümen!

Der Ein­tritt ist frei.