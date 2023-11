Demenzparcours im Haus der Begegnung Kirchehrenbach

Ein Par­cours zum bes­se­ren Ver­ständ­nis für Demenz­kran­ke oder ander­wei­tig behin­der­te Men­schen im Kirch­eh­ren­ba­cher Haus der Begegnung.

Mit wel­chen Schwie­rig­kei­ten und Pro­ble­men in den all­täg­li­chen Situa­tio­nen ist ein Mensch, ein Mit­bür­ger oder auch das eige­ne Fami­li­en­mit­glied zur Bewäl­ti­gung sei­ner Lebess­si­tua­ti­on kon­fron­tiert, wenn er z.B. mit begin­nen­der oder bereits fort­ge­schrit­te­ner Demenz zu kämp­fen hat?

Der gesun­de Mensch kann sich dies schwer­lich vor­stel­len und pro­jek­tiert das eige­ne Emp­fin­den oft­mals auf den Betroffenen.

Im Haus der Begeg­nung der VG Kirch­eh­ren­bach ist in die­ser Woche noch ein Par­cours auf­ge­baut, der genau die All­tags­si­tua­tio­nen durch Ver­fäl­schun­gen und Mani­pu­la­tio­nen so dar­stellt, wie Betrof­fe­ne sie zu bewäl­ti­gen haben. So im Stadt- und Stra­ßen­ver­kehr, beim Essen, Anklei­den, Ein­kau­fen, Backen, Kochen, usw..

Bereits an ersten Tag wur­de von vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus Kirch­eh­ren­bach, Leu­ten­bach und Wei­lers­bach die Gele­gen­heit genutzt, um sich anschau­lich mit die ser bedau­erns­wer­ten Situa­ti­on zu beschäf­ti­gen und Ver­ständ­nis für das Ver­hal­ten auf­zu­brin­gen, denn die dar­ge­stell­ten Auf­ga­ben zu bewäl­ti­gen ist selbst für einen Gesun­den nicht einfach.