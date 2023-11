Raus aus dem Klas­sen­zim­mer und MINT-Fächer prak­tisch erleben

120 Schü­le­rin­nen und Schü­ler schraub­ten, tüf­tel­ten und teste­ten in der Woche vor den Herbst­fe­ri­en begei­stert – egal ob Fahr­zeu­ge, Luft­druck oder Elek­trik. Die Unter­neh­men Bosch, Bro­se und Wie­land boten an ihren Sta­tio­nen einen ganz prak­ti­schen Zugang zu den MINT-Fächern. Bereits zum drit­ten Mal öff­ne­te der Cle­an­tech Inno­va­ti­on Park für den vom Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses koor­di­nier­ten MINT-Wan­der­tag sei­ne Tore.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 8. Klas­sen aus Hirschaid, Ste­gau­rach und Scheß­litz nutz­ten die Chan­ce, am MINT-Wan­der­tag Hand anzu­le­gen und in 90-minü­ti­gen Work­shops auf Inter­es­sens­su­che zu gehen. „Das macht ja total Spaß!“ oder „Jetzt hab‘ ich’s ver­stan­den!“ war zu hören, wenn das Lämp­chen leuch­te­te oder die Pneu­ma­tik­schal­tung funk­tio­nier­te. Mit dem selbst auf­ge­bau­ten Elek­tro-Go-Kart woll­ten am Ende nicht nur die Jugend­li­chen, son­dern auch man­che Lehr­kraft durch die ehe­ma­li­ge Kan­ti­ne flitzen.

„Die­ses For­mat spricht unse­re Schü­le­rin­nen und Schü­ler total an“, so Marei­ke Tabar, Leh­re­rin an der Mit­tel­schu­le in Scheß­litz. „Die Sta­tio­nen sind anspruchs­voll und dadurch inter­es­sant, sie über­for­dern nicht, denn die Aus­zu­bil­den­den kön­nen die Sach­ver­hal­te her­vor­ra­gend erklä­ren!“ Und dies ist tat­säch­lich die Beson­der­heit des Pro­jek­tes: Jedes Unter­neh­men stellt jeweils bis zu acht Aus­zu­bil­den­de frei, die den Schü­le­rin­nen und Schü­lern an den Sta­tio­nen mit Rat und Tat zur Sei­te ste­hen. Für die Jugend­li­chen und ihre Lehr­kräf­te eine tol­le Gele­gen­heit, MINT mal anders zu ent­decken und für die Unter­neh­men ein akti­ver Schritt, für MINT zu begei­stern und so dem Fach­kräf­te­man­gel entgegenzuwirken.

Der MINT-Wan­der­tag ist ein Pro­jekt des MINT-Netz­werks der Regi­on Bam­berg und Teil des vom BMBF geför­der­ten Vor­ha­bens „MINT mobil – Res­sour­cen bün­deln, Begei­ste­rung fördern“.

In fol­gen­den Work­shops konn­ten sich die Jugend­li­chen ausprobieren:

Auf­bau und Testung eines Elek­tro-Go-Karts (Bro­se Fahr­zeug­tei­le SE & Co.)

Auf­bau und Testung von Elek­tro­schalt­krei­sen (Robert Bosch GmbH)

Auf­bau und Testung von Pneu­ma­tik­schal­tun­gen (Wie­land Elec­tric GmbH)