Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Mit Straf­zet­tel nicht ein­ver­stan­den – Park­über­wa­che­rin beleidigt

Eine Mit­ar­bei­te­rin der kom­mu­na­len Ver­kehrs­über­wa­chung muss­te sich am Mon­tag von der Fah­re­rin eines bean­stan­de­ten Autos mas­siv belei­di­gen las­sen. Gegen 13:30 Uhr bean­stan­de­te die Mit­ar­bei­te­rin der kom­mu­na­len Ver­kehrs­über­wa­chung in der Güter­hal­len­stra­ße einen BMW wegen eines Park­ver­sto­ßes. Kur­ze Zeit danach kehr­te die Fah­re­rin des BMW zu ihrem Auto zurück. Die Ange­stell­te der Ver­kehrs­über­wa­chung war nur weni­ge Meter davon ent­fernt bei der Bean­stan­dung eines wei­te­ren Fahr­zeu­ges. Die BMW-Fah­re­rin echauf­fier­te sich über den „Straf­zet­tel“ und begann sofort die Ver­kehrs­über­wa­che­rin auf das übel­ste zu beleidigt.

Kel­ler auf­ge­bro­chen – Pedelec verschwunden

Bis­lang unbe­kann­te Täter bra­chen in Ang­er­ge­biet zwei Kel­ler­ab­tei­le auf. Neben einem alten Moni­tor ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten ein Elek­tro­fahr­rad. Im Zeit­raum von Sams­tag­mor­gen bis Mon­tag­mor­gen bra­chen bis­lang unbe­kann­te Die­be in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Jäckel­stra­ße zwei Kel­ler­ab­tei­le auf. Wäh­rend die Täter in einem Abteil ledig­lich einen alten Moni­tor als steh­lens­wert betrach­te­ten, ent­wen­de­ten sie aus dem zwei­ten Kel­ler ein hoch­wer­ti­ges Pedelec der Mar­ke Cube. Das graue Moun­tain­bike hat­te einen Wert von 4.500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sach­be­schä­di­gung an einem Pkw

Her­zo­gen­au­rach – In der Nacht vom 29.10.2023 auf den 30.10.2023 wur­de die Heck­schei­be eines Pkw, der in der Erlen­stra­ße ord­nungs­ge­mäß abge­stellt war, durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter ein­ge­schla­gen. Die Heck­schei­be wur­de voll­stän­dig zer­stört, sodass ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro ent­stan­den ist. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu der Sach­be­schä­di­gung nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Laden­dieb­stahl zwei­er Jugendlicher

Höch­stadt – Am frü­hen Mon­tag­abend wur­de hie­si­ge Dienst­stel­le über einen Laden­dieb­stahl in einer Dro­ge­rie im Stadt­ge­biet Höch­stadt infor­miert. Wie die Ermitt­lun­gen erga­ben, wur­den 2 Mäd­chen im jugend­li­chen Alter nach einem Laden­dieb­stahl nach Aus­lö­sung des aku­sti­schen Alarms am Laden­ein­gang durch eine Mit­ar­bei­te­rin auf­ge­hal­ten. Die anschlie­ßen­de poli­zei­li­che Anhö­rung ergab, dass sich die bei­den Mäd­chen vor der Tat­be­ge­hung abge­spro­chen haben, wie und was geklaut wer­den soll. Die Mäd­chen wur­den nach Anzei­gen­auf­nah­me die Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben. Ins­ge­samt wur­den Kos­me­ti­ka im Wert von 55 Euro entwendet.

E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

Hem­ho­fen – Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de durch eine Poli­zei­strei­fe ein 18-järi­ger in der Orts­mit­te Hem­ho­fen mit sei­nem E‑Scooter ange­hal­ten. Die Kon­trol­le ergab, dass an dem Fahr­zeug das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen des Vor­jah­res ange­bracht war. Dem jun­gen Mann droht nun eine Anzei­ge nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz. Da der jun­ge Mann nicht der Fahr­zeug­hal­ter ist, wur­de auch gegen die­sen ein Straf­ver­fah­ren eingeleitet.