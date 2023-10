„Ver­putzt“

Am kom­men­den Frei­tag, den 03.11.23 um 20 Uhr putzt Fran­kens när­risch­te Putz­frau Ines Proc­ter im Bür­ger­haus Lech­ner Bräu in Bau­nach die Büh­ne und fegt dabei hoch­ver­gnügt durch ihr Publikum.

Das neue Pro­gramm der „när­ri­schen Putz­fraa“ und Humor­ver­fech­te­rin Ines Proc­ter ist umge­dacht. Wie geht man humor­voll mit schwie­ri­gen Lebens­um­stän­den um? Man­ches im Leben ist nun mal wie „Dosen­to­ma­ten“ ein­fach pas­siert und dann muss man sich selbst die­sen Zustand posi­tiv wie mög­lich zum „Ver­put­zen“ vor­kau­en. Lachen hilft viel­leicht nicht immer, aber nicht zu lachen hilft auf gar kei­nen Fall! „Jeden­falls nutzt es nix, immer alles unter den Tep­pich zu keh­ren“, ist sich die „Hygie­ne­be­auf­trag­te des frän­ki­schen Humors“ sicher.

Als 2‑fache Mut­ter kennt sich Ines Proc­ter mit dem „Schäd­lings­be­fall“ im Haus aus. Puber­tie­re sind eben­falls am sinn­voll­sten mit Humor zu neh­men. Manch­mal muss man sich eben auch schon mor­gens das Müs­li mit Eier­li­kör anrüh­ren, bevor man ein Jugend­zim­mer über­haupt betritt. „Bei man­chen Wäsche­stücken von 14- Jäh­ri­gen würgt sogar die Wasch­ma­schi­ne“, erzählt Ines aus eige­ner Erfahrung.

Lachen ist und bleibt halt auch die schön­ste Art, um Zäh­ne zu zei­gen! Lachen ver­bin­det und Ver­bun­den­heit ist das Ein­zi­ge, was wirk­lich zählt. Sie wird euch etwas über die­ses mini­ma­le Zeit­fen­ster in Ver­bin­dung mit Alko­hol erzäh­len, in dem wir zwar wis­sen, dass wir schon genug getrun­ken haben, aber gleich­zei­tig glau­ben, dass es die ande­ren um uns her­um noch nicht merken!

Sin­gen wird sie eben­falls für und mit dem Publi­kum und das tut sie nicht, weil sie es beson­ders gut kann, son­dern weil sie etwas zu sagen bzw. zu sin­gen hat. Also, lässt man viel­leicht die Hör­ge­rä­te vor­sichts­hal­ber zuhau­se, aber freut sich dafür auf einen „put­zi­gen“ Abend mit unend­lich viel Humor, Spaß und befrei­en­dem Lachen sowie Tipps für den All­tag mit ein paar hin­ter­grün­di­gen Denkanstößen.

Rest­tickets gibt es noch unter 09544–9846777, beim bvd-Kar­ten­ser­vice oder an der Abend­kas­se ab 19 Uhr.