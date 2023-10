Betriebs­be­sich­ti­gung bei Simon Hegele

Am Don­ners­tag, dem 19.10.2023, haben wir unse­re Kreis­ver­eins­mit­glie­der ins Gast­haus Schrü­fer nach Pinz­berg zur dies­jäh­ri­gen JB-Jah­res­haupt­ver­samm­lung für 2023 ein­ge­la­den. Neben den Rechen­schafts­be­rich­ten der Vor­stand­schaft rund um den 1. Vor­sit­zen­den Seba­sti­an Götz, deren Ent­la­stung ein­stim­mig beschlos­sen wur­de, haben die anwe­sen­den Kreis­rä­te, allen vor­an unser Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Jür­gen Schlei­cher, über ver­schie­de­ne The­men der Kreis­po­li­tik berichtet.

In klei­ne­rer Run­de haben wir uns im Vor­feld mit Max Streit, der unter ande­rem als Mit­glied der Sek­tor­lei­tung sowie Bereichs­lei­ter Busi­ness Deve­lo­p­ment bei Simon Hege­le in Forch­heim und für wei­te­re euro­päi­sche Stand­or­te feder­füh­rend tätig ist, getrof­fen, um einen Ein­blick in das viel­fäl­ti­ge Geschäft eines der größ­ten Arbeit­ge­ber unse­res Land­krei­ses Forch­heim bekom­men zu kön­nen. Die anwe­sen­den Ver­eins­mit­glie­der waren beein­druckt, wie weit das Lei­stungs­spek­trum von Simon Hege­le vor allem im Bereich Heal­th­ca­re reicht und freu­ten sich zugleich, eine star­ke Fir­ma im Land­kreis zu haben, die unse­ren Wirt­schafts­stand­ort stärkt. Herz­li­cher Dank, lie­ber Max Streit, für die Ein­blicke und Infor­ma­tio­nen – wir kom­men ger­ne wieder!