Am 6. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B ver­lor der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach sein Heim­spiel vor knapp 430 Zuschau­ern in der sehr gut gefüll­ten Hans-Jung-Hal­le mit 68:87 gegen die Black Forest Pan­thers Schwenningen.

Am gest­ri­gen Sonn­tag stan­den Head­coach Mark Völkl end­lich wie­der alle zuletzt ange­schla­ge­nen Spie­ler zur Ver­fü­gung. Ledig­lich Niko Reich­mann befin­det sich nach sei­nem Kreuz­band­riss wei­ter­hin im Auf­bau­trai­ning. Der TSV Trö­ster kam, ange­trie­ben von den zahl­rei­chen laut­star­ken Zuschau­ern, gut in die Par­tie und führ­te nach einem Drei­er von Engel und zwei Kör­ben am Brett von Klaus und Ste­phan schnell mit 7:2 (3. Min). Anschlie­ßend fan­den auch die Gäste lang­sam ihren Rhyth­mus und punk­te­ten kon­ti­nu­ier­lich. Doch Wal­des sie­ben Zäh­ler in Serie sorg­ten wei­ter­hin für eine Füh­rung der Gelb­schwar­zen, 14:10. (7. Min). In den rest­li­chen drei Spiel­mi­nu­ten des ersten Vier­tels hiel­ten die Ober­fran­ken Schwen­nin­gen durch Tref­fer von Engel, Dip­pold und Ste­phan wei­ter auf Abstand, 25:19.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt stell­ten die Schwarz­wäl­der dann ihre Ver­tei­di­gung um, womit sich Brei­ten­güß­bach sehr schwer­tat. Nach zwei Zäh­lern von Wal­de blieb die Trö­ster-Trup­pe anschlie­ßend fast vier Minu­ten ohne Korb­er­folg, was die Pan­thers aus­nutz­ten. Sie kamen durch Oko­lie, Cym­bal und Law­son näher her­an. In der 15. Spiel­mi­nu­te gin­gen sie schließ­lich zum ersten Mal in die­ser Begeg­nung in Füh­rung, 29:31. Durch vie­le Fouls auf bei­den Sei­ten war der Spiel­rhyth­mus in die­ser Pha­se sehr gebro­chen. Die fäl­li­gen Frei­wür­fe ver­wan­del­ten die Güß­ba­cher durch Wag­ner und Dip­pold sicher, sodass sich die Haus­her­ren wie­der eine 35:31-Führung erspiel­ten. Das Spiel war bis zur Halb­zeit­pau­se wei­ter­hin sehr zer­fah­ren, aber span­nend. Ein Drei­er von Law­son kurz vor der Schluss­si­re­ne besorg­te den 38:39-Halbzeitstand.

Zu Beginn der zwei­ten Halb­zeit konn­te sich Schwen­nin­gen erst etwas abset­zen, ehe Ste­phan, Wal­de, Trummeter und Klaus das Spiel dreh­ten und ihrem TSV eine 47:45-Führung bescher­ten (24. Min). Als Wörr­lein kur­ze Zeit spä­ter mit sei­nem 4. Foul auf die Bank muss­te, nutz­ten das die Gäste gna­den­los aus. Sie such­ten immer wie­der ihren gro­ßen Spie­ler am Brett, die von den Gelb­schwar­zen nur mit Fouls zu stop­pen waren. Dadurch set­zen sich die Gäste bis zum Ende des drit­ten Vier­tels auf 54:58 ab.

Mit die­sem Run mach­ten sie auch am Anfang des Schluss­ab­schnit­tes wei­ter und erspiel­ten sich durch Cym­bal, Agy­e­pong und Law­son erst­mals eine zwei­stel­li­ge Füh­rung, 55:66 (32. Min). Nach zwei Aus­zei­ten bin­nen kür­ze­ster Zeit von Coach Mark Völkl war der Lauf vor­erst been­det. Aller­dings fand Brei­ten­güß­bach in der eige­nen Offen­si­ve kein Mit­tel gegen die Ver­tei­di­gung der Schwar­wäl­der. So wuchs deren Vor­sprung kon­ti­nu­ier­lich an, 57:71. Nach einem Drei­er von Dip­pold ging noch­mals ein Ruck durch die Mann­schaft. Doch Agy­e­pong mach­te wenig spä­ter den Deckel auf die Par­tie. Schluss­end­lich gewann Schwen­nin­gen mit 68:87 in der Hans-Jung-Hal­le, was auf jeden Fall den ein oder ande­ren Punkt zu deut­lich ausfiel.

Der sport­li­che Lei­ter Timo Fuchs fass­te nach dem Spiel die aktu­el­le Situa­ti­on wie folgt zusam­men: „Gro­ßer Dank an die Fans, die uns heu­te wie­der zahl­reich und laut­stark unter­stützt haben. Das stärkt uns sehr den Rücken, wenn wir mit unse­rer rei­nen Ama­teur­sport­ler-Mann­schaft in einer Pro­fi­li­ga gegen Teams spie­len, die 8–10 Mal pro Woche trai­nie­ren. Wir wuss­ten, was in der Pro B auf uns zukommt, wol­len aber unse­ren Weg nur mit Spie­lern aus der Regi­on zu spie­len, wei­ter­ge­hen. Das Team muss sich erst noch an die Phy­sis und die Inten­si­tät gewöh­nen. Aber das wird von Woche zu Woche bes­ser, auch wenn die Resul­ta­te bis­her noch gegen uns spre­chen. Dass Feh­ler und kur­ze Schwä­che­pha­sen hier deut­lich schnel­ler und här­ter bestraft wer­den, muss die Mann­schaft ler­nen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den näch­sten Wochen noch enger zusam­men­ar­bei­ten und als Ein­heit aus die­ser Situa­ti­on stär­ker raus­kom­men. Da hilft uns die Unter­stüt­zung unse­rer Fans enorm. Die Begei­ste­rung, trotz der jüng­sten Nie­der­la­gen zeigt, dass wir hier vie­les rich­tig machen!“

Brei­ten­güß­bach: Wal­de (17/1 Drei­er), Dip­pold (11/1), Engel (9/2), Klaus (7/1) Ste­phan (7/1), Trummeter (6), Wörr­lein (5), Wag­ner (4), Nies­lon (2) Bau­er, Feuerpfeil