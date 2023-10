Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung durch Graffiti

Bai­er­s­dorf. Im Zeit­raum vom 21.10.2023 bis 28.10.2023 wur­de eine zwi­schen Bai­er­s­dorf und Röt­ten­bach, nörd­lich von der Kreis­stra­ße ERH 5 befind­li­che Feld­scheu­ne mit einem Graf­fi­ti besprüht. Hier­bei wur­de durch bis­lang unbe­kann­te Täter ein Schrift­zug mit schwar­zer und roter Far­be ange­bracht. Zeu­gen, wel­che die Tat beob­ach­ten konn­ten bzw. Hin­wei­se auf die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Ruf­num­mer 09131 760–514 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stahl eines Fahrrades

Spar­dorf. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag, im Zeit­raum von 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr, wur­de ein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube, Far­be Weiß, am Fahr­rad­ab­stell­platz vor dem Gym­na­si­um in der Bucken­ho­fer Stra­ße ent­wen­det. Der Zeit­wert des Fahr­ra­des beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hin­wei­se zum Fahr­rad­dieb­stahl nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131 760–514 entgegen.