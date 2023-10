Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

COBURG – Am Sonn­tag­nach­mit­tag ging bei der Poli­zei die Mel­dung über eine Grup­pe Jugend­li­cher ein, die sich in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Hin­den­burg­stra­ße zum „kif­fen“ nie­der­ge­las­sen haben.

Die ein­ge­setz­te Poli­zei­strei­fe stell­te vor Ort eine sechs­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe im Alter zwi­schen 15 und 17 Jah­ren fest, die gera­de ein leer­ste­hen­des Appar­te­ment in dem Anwe­sen ver­las­sen woll­ten. Bei der anschlie­ßen­den Per­so­na­li­en­fest­stel­lung sowie Durch­su­chung der Jugend­grup­pe konn­te bei zwei Jugend­li­chen Betäu­bungs­mit­tel und Dro­ge­nuten­si­li­en auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Die bei­den müs­sen sich nun dafür verantworten.

Lkw-Pla­ne mit Graf­fi­ti besprüht – Zeugenaufruf

COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beschmier­ten Unbe­kann­te die Pla­ne eines Lkw-Auf­lie­gers mit meh­re­ren Graf­fi­tis. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Frei­tag­mor­gen, 09 Uhr, bis Sonn­tag­abend, 23 Uhr, sprüh­ten unbe­kann­te Täter in der Gar­den-City-Stra­ße in Coburg Sym­bo­le auf die Pla­ne eines Lkw-Auf­lie­gers. Sie brach­ten meh­re­re Zah­len­kom­bi­na­tio­nen, unter ande­rem „88“ auf der Pla­ne an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

SEß­LACH – Ein flüch­ti­ger Unfall­ver­ur­sa­cher und etwa 500 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls am frü­hen Sonntagabend.

Um 18.20 Uhr park­te der Fahr­zeug­hal­ter eines blau­en VW Pas­sat Am Wei­ßen Ring in Seß­lach. Der Len­ker eines bis­lang unbe­kann­ten hel­len Pkws fuhr gegen die hin­te­re Stoß­stan­ge des par­ken­den VW und ent­fern­te sich anschlie­ßend ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men von der Unfallstelle.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall auf und ermit­teln gegen Unbe­kannt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Gar­ten­hüt­te heimgesucht

BAD RODACH – Ein bis­lang Unbe­kann­ter such­te eine Klein­gar­ten­an­la­ge Am Mönchs­zehnt heim.

In der Zeit vom 19.10.2023 bis zum 29.10.2023 ver­schaff­te sich der Unbe­kann­te Zugang zu einer Gar­ten­hüt­te und rich­te­te hier­bei einen Sach­scha­den vom etwa 50 Euro an. Ent­wen­det wur­de offen­sicht­lich nichts. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung und Hausfriedensbruch.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -