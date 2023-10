Ein­satz­übung in der Tief­ga­ra­ge des Rotmain-Centers

Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bay­reuth führ­te am Sonn­tag­vor­mit­tag (29.10.) eine grö­ße­re Ein­satz­übung unter Betei­li­gung der Abtei­lun­gen Inne­re Stadt, St. Geor­gen, Lösch­zug Süd, Alt­stadt und Mey­ern­berg durch.

Ange­nom­men wur­de ein Brand in der Tief­ga­ra­ge des Rot­main-Cen­ters. Ziel der Übung war es, das tak­ti­sche Vor­ge­hen bei Brän­den in Tief­ga­ra­gen zu üben, sowie die ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten der Belüf­tung zu testen.

In enger Zusam­men­ar­beit mit der Cen­ter-Lei­tung, dem Tech­ni­cal Mana­ger und der Haus­tech­nik wur­den zehn Übungs­pup­pen im beüb­ten Brand­ab­schnitt plat­ziert und die­ser mit meh­re­ren Nebel­ma­schi­nen ver­raucht. Die alar­mier­ten Ein­hei­ten rück­ten mit ins­ge­samt 64 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den an und wur­den vor Ort von Stadt­brand­rat und Ein­satz­lei­ter Ralph Herr­mann in die Lage ein­ge­wie­sen. Ihr Auf­trag war es über drei ver­schie­de­ne Trep­pen­häu­ser in die Tief­ga­ra­ge vor­zu­drin­gen und dort die Men­schen­ret­tung und Brand­be­kämp­fung durch­zu­füh­ren. Par­al­lel dazu wur­de der Ein­satz des Lösch­un­ter­stüt­zungs­fahr­zeugs mit dem Groß­lüf­ter vor­be­rei­tet, wel­ches u.a. zu die­sem Zweck beschafft wur­de. Wäh­rend der ein­stün­di­gen Übung kamen ins­ge­samt zehn Atem­schutz­trupps zum Ein­satz, die Hin­den­burg­stra­ße war teil­wei­se kom­plett gesperrt.

Die abschlie­ßen­de Nach­be­spre­chung zeich­ne­te ein posi­ti­ves Bild von der Übung, es konn­ten wich­ti­ge Erkennt­nis­se für etwa­ige Ein­satz­sze­na­ri­en gewon­nen wer­den. Dar­über hin­aus konn­ten klei­ne­re Opti­mie­rungs­wün­sche – über die Stan­dards hin­aus – von Sei­ten der Feu­er­wehr fest­ge­stellt wer­den, wel­che von den anwe­sen­den Cen­ter-Ver­ant­wort­li­chen auf­merk­sam ent­ge­gen­ge­nom­men wurden.

Gro­ßer Dank geht an die Ver­ant­wort­li­chen des Rot­main-Cen­ters für die Bereit­stel­lung der Ört­lich­keit sowie die jah­re­lan­ge, gute Zusammenarbeit.