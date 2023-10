Refor­ma­ti­on feiern!

Am Abend des Refor­ma­ti­ons­tags fei­ern Chri­sten im Deka­nats­be­zirk Bay­reuth-Bad Ber­neck einen zen­tra­len Got­tes­dienst in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che um 19 Uhr. Der Bay­reu­ther Dekan Jür­gen Hacker freut sich auf die­sen Got­tes­dienst am 31. Okto­ber: „Die Refor­ma­ti­on ist ja nicht nur ein ein­ma­li­ges, histo­ri­sches Ereig­nis. Luther und die ande­ren Refor­ma­to­ren erkann­ten, dass Got­tes Wort unmit­tel­bar und exi­sten­ti­ell mit mei­nem Leben zu tun hat. Und sie erkann­ten: Die Kir­che bedarf stets der Refor­ma­ti­on, der Erneuerung!“

Dekan Hacker wird in die­sem Jahr auch selbst der Pre­di­ger am Refor­ma­ti­ons­tag sein.

An der Lit­ur­gie wir­ken mit: Stell­ver­tre­ten­der Dekan Pfar­rer Chri­sti­an Asch­off, Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann von der Stadt­kir­che und aus dem Prä­si­di­um der Deka­nats­syn­ode Hel­ga Nitz­sche. Die musi­ka­li­sche Gestal­tung haben KMD Micha­el Dorn an der Orgel, der Deka­nats­be­zirks­po­sau­nen­chor unter Lei­tung von Anne Mül­ler, der Chor der Grup­pe Luther unter Lei­tung von Gise­la Streng und Lie­der­ma­cher Jörg Streng.

Der Got­tes­dienst kann auch live per Stream mit­ge­fei­ert werden.

Gehen Sie dazu auf die Home­page der Stadt­kir­che (www​.stadt​kir​che​-Bay​reuth​.de). Der Got­tes­dienst ist dort auf der Start­sei­te ange­kün­digt und der Live­stream verlinkt.