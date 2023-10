VIER­ETH-TRUN­STADT, LKR. BAM­BERG. Unbe­kann­te Täter sind in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag in ein Büro in Vier­eth ein­ge­bro­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Ein­bre­cher hebel­ten Frei­tag­nacht ein Fen­ster zu einem Büro in der Haupt­stra­ße in Vier­eth auf. Nach­dem sie sich Zutritt ver­schafft haben, ris­sen sie einen Wand­tre­sor her­aus und stah­len die­sen. Die Die­be durch­wühl­ten des Wei­te­ren meh­re­re Schub­la­den und öff­ne­ten auch Kas­sen mit Gewalt. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Die Täter hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Sie bit­tet Zeu­gen, die im Bereich der Haupt­stra­ße ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen getrof­fen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.