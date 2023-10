Jahr­zehn­te­lan­ge Treue zu ihrer Stadt Kulm­bach: Ober­bür­ger­mei­ster Leh­mann ehrt ver­dien­te Mitarbeitende

Die Stadt Kulm­bach hat lang­jäh­ri­ge Beschäf­tig­te in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det und dar­über hin­aus gleich meh­re­re Dienst­ju­bi­lä­en gefei­ert. In der Gast­stät­te Schwei­zer­hof in Kulm­bach-Zie­gel­hüt­ten bedank­te sich Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann bei den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern für ihren gro­ßen Ein­satz und für ihre lang­jäh­ri­ge Treue zum Arbeit­ge­ber Stadt Kulmbach.

„Unse­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sind das Gesicht unse­rer Stadt Kulm­bach“, sag­te der Ober­bür­ger­mei­ster. „Sie haben mit Ihrer wert­vol­len Arbeit in der Stadt­ver­wal­tung in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten aktiv dazu bei­getra­gen, Kulm­bach für sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger lebens- und lie­bens­wert zu machen!“, beton­te OB Ingo Lehmann.

Er ver­ab­schie­de­te Lili­an­ne Beil­ke, Karin Rät­ke, Erich Olbrich und Alex­an­der König in den Ruhe­stand. Karin Rät­ke war zuletzt in der Abtei­lung Hoch­bau­maß­nah­men und Gebäu­de­ma­nage­ment tätig, Lili­an­ne Beil­ke und Erich Olbrich arbei­te­ten gemein­sam im Stadt­ar­chiv und Alex­an­der König im Bau­hof sowie als Flug­lei­ter am Flugplatz.

Die bei­den aus­ge­zeich­ne­ten Jubi­la­rin­nen Bri­git­te Stei­ner und Ker­stin Fischer sind bei­de seit 40 Jah­ren bei der Stadt Kulm­bach beschäf­tigt. „Sie bei­de brin­gen sich seit Jahr­zehn­ten auf unschätz­ba­re Wei­se für die Stadt Kulm­bach und ihre Bür­ger­schaft ein. Dafür ein gro­ßes Dan­ke­schön an Sie!“, sag­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Lehmann.

Bri­git­te Stei­ner ist eines der freund­li­chen Gesich­ter an der Rat­haus­in­for­ma­ti­on und arbei­tet in der Post­stel­le. Ihre Kol­le­gin Ker­stin Fischer ist lang­jäh­rig im Ord­nungs­amt tätig und betreut hier unter ande­rem die wich­ti­gen The­men Wochen­markt, Senio­ren­bei­rat und Gewerbeanmeldungen.