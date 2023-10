Mit Wolf­gang Manz kommt am kom­men­den Sonn­tag (5.11.2023) ein Spit­zen­pia­nist in den Fest­saal nach Kut­zen­berg, der seit lan­gem Dozent in Haus Mar­teau, der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks ist.

HAUS MAR­TEAU AUF REI­SEN MIT PROF. WOLF­GANG MANZ

Sonn­tag, 05. 11.2023, 17:00 Uhr

Fest­saal des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main in Kut­zen­berg, 96250 Ebensfeld

Im Rah­men der Kon­zert­rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen prä­sen­tiert der Spit­zen­pia­nist Wolf­gang Manz, Preis­trä­ger bedeu­ten­der inter­na­tio­na­ler Wett­be­wer­be, Wer­ke von Fre­de­ric Cho­pin und Robert Schumann.

Ein­tritts­kar­ten zu 10 Euro gibt es an der Abend­kas­se und im Vor­ver­kauf über die Kas­se des Bezirks­kli­ni­kums Ober­main, Tele­fon: 09547 81–2389 oder Ver­wal­tungs­ge­bäu­de, Zim­mer 014, Kut­zen­berg, 96250 Ebens­feld zu fol­gen­den Öff­nungs­zei­ten: Di, Do, Fr 10 – 12 Uhr.