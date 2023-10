Sin­gen kennt kein Alter!

Unter die­sem Mot­to fand bereits zum zwei­ten Mal die ca. 90-minü­ti­ge Sing­stun­de des Sän­ger­krei­ses Erlan­gen-Forch­heim statt. Aller Anfang ist schwer, so nach dem Mot­to began­nen wir im klei­nen Kreis, der sich von mal zu mal etwas ver­grö­ßert. Unter der Lei­tung vom ehe­ma­li­gen Krei­schor­lei­ter Dr. Chri­stof Mei­er fan­den bereits 2 Sing­stun­den im Pfarr­saal Ver­klä­rung Chri­sti in Forch­heim statt.

Bevor es mit vol­lem Élan an alt ver­trau­te Lie­der ging, wur­de sich zuvor stimm­lich mit klei­nen Stimm­übun­gen und etwas Bewe­gung auf­ge­wärmt. Abschlie­ßend ging es mit Begei­ste­rung an das alt ver­trau­te Lied­gut aus ver­gan­ge­ner Zeit.

Wer Lust hat kann ger­ne bei uns mit machen!

Unse­re 3. Sing­stun­de fin­det wie­der im Pfarr­heim von „Ver­klä­rung Chri­sti“ in der Jean-Paul-Str. 4 in Forch­heim am 20.11.23 von 10:00 bis 11:30 Uhr statt.