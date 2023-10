Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kör­per­ver­let­zung im Steinweg

Coburg: Am Sonn­tag, gegen 02:00 Uhr, kam es im Cobur­ger Stein­weg zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen zwei 36-jäh­ri­gen Män­nern und einem 25-jäh­ri­gen Mann. Die bei­den älte­ren Per­so­nen wur­den kurz zuvor aus einer Dis­ko­thek ver­wie­sen und tra­fen dann auf der Stra­ße auf ihr Opfer. Nach einem Streit schlu­gen die Män­ner zu und ver­letz­ten ihr Opfer im Gesicht.

Die bei­den Schlä­ger erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen gefähr­li­cher Körperverletzung.

Der jün­ge­re Mann wur­de leicht ver­letzt. Er woll­te nicht durch den Ret­tungs­dienst behan­delt werden.

Ver­kehrs­un­fall im Kreisverkehr

Dörf­les-Esbach: Im Kreis­ver­kehr an der Lau­te­rer Stra­ße kam es am Sams­tag, gegen 18:25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Eine 82-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin aus dem Raum Coburg über­sah beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr die bereits im Kreis­ver­kehr fah­ren­de 37-jäh­ri­ge Unfall­geg­ne­rin. Es kam zur Kol­li­si­on der bei­den Autos.

Der Pkw der Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de bei dem Zusam­men­stoß so schwer beschä­digt, dass eine Wei­ter­fahrt nicht mehr mög­lich war. Das Fahr­zeug muss­te abge­schleppt werden.

Es wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Woh­nungs­ein­bruch in Coburg

Coburg: In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es in der Leo­pold­stra­ße zu einem Woh­nungs­ein­bruch. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gelang über das offe­ne Hof­tor in das Haus.

Dort schlug er eine Schei­be an der Woh­nungs­tü­re ein und ver­such­te sich so Zutritt zur Woh­nung zu verschaffen.

Even­tu­ell wur­de der Täter über­rascht, da nichts ent­wen­det wurde.

Die Poli­zei Coburg bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer etwas gese­hen hat soll sich bit­te tele­fo­nisch unter 09561/645–0 melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bruch in Halle

Au (Lkrs. Kro­nach) – Im Zeit­raum 19.10.23 bis 28.10.23, stieg ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in eine Hal­le in Au, Gäns­an­ger, ein. Der Täter bohr­te hier­zu das Schloss der Tür der Hal­le auf und ent­wen­de­te zwei dar­in unver­sperrt ein­ge­stell­te Fahr­rä­der. Dabei han­delt es sich zum einen um ein Moun­tain­bike der Mar­ke Cube und zum ande­ren um ein Zeit­fahr­rad der Mar­ke Cube. Die Poli­zei Kro­nach bit­ten Zeu­gen, wel­che in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 09261 / 503–0 zu melden.

Schlä­ge­rei

Kro­nach (Stadt) – Am Sonn­tag, 29.10.23, gegen 02:50 Uhr (MESZ), kam es im Außen­be­reich einer Café – Bar – Lounge beim Kühn­lenz­hof zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung. Drei männ­li­che Geschä­dig­te mel­de­ten sich bei der Poli­zei und gaben an, von vier männ­li­chen Per­so­nen ver­prü­gelt wor­den zu sein. Zur Auf­klä­rung des Sach­ver­hal­tes wer­den Zeu­gen gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Betrun­ken mit dem Fahr­rad unterwegs

Stock­heim (Lkrs. Kro­nach) – Am Sams­tag, 28.10.23, gegen 20:35 Uhr, befuh­ren zwei Män­ner die Stra­ße „An der Haß­lach“. Aus Unacht­sam­keit stieß hier­bei einer der bei­den gegen einen gepark­ten Pkw. Bei der Sach­ver­halts­auf­nah­me vor Ort stell­ten die Poli­zei­be­am­ten bei den bei­den Rad­fah­rern eine Alko­hol­fah­ne fest. Ein Alko­test bestä­tig­te die Wahr­neh­mung und ergab bei bei­den Rad­lern jeweils einen Wert um die 2 Pro­mil­le Alko­hol. Wenn man als Rad­fah­rer ab 1,6 Pro­mil­le auf dem Fahr­rad unter­wegs ist, gilt man als abso­lut fahr­un­tüch­tig. Es wur­den des­halb gegen bei­de Rad­fah­rer Straf­an­zei­gen wegen des Ver­dachts der Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Pkw ange­fah­ren

Kro­nach (Stadt) – Am Sams­tag, 28.10.23, in der Zeit von 13:20 – 13:40 Uhr, park­te ein schwar­zer Pkw Seat Ibi­za auf einem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes im Keh­läcker. Als die Fahr­zeug­füh­re­rin zu ihren Pkw zurück­kehr­te, muss­te die­se eine Beschä­di­gung am Heck­stoß­fän­ger im lin­ken Bereich fest­stel­len. Ein Ver­ur­sa­cher hat­te sich nicht gemel­det. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Wei­ßen­brunn (Lkrs. Kro­nach) – Am Don­ners­tag, 26.10.23, in der Zeit von 09:00 – 12:20 Uhr, park­te ein blau­er VW Cor­ra­do Park­platz „Para­dies“. Als der Besit­zer zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te die­ser einen Sach­scha­den an der hin­te­ren rech­ten Fahr­zeug­sei­te als auch Stoß­stan­ge fest. Ein Ver­ur­sa­cher hat­te sich nicht gemel­det. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sand­stein­pfo­sten beschädigt

Kro­nach (Stadt) – In der Zeit von 23.10. – 28.10.23, wur­de ein Sand­stein­pfo­sten eines Anwe­sens in der Festungs­stra­ße von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug ange­fah­ren und dadurch beschä­digt. Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Kro­nach unter Tel.: 09261 / 503–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Fuß­gän­ger übersehen

Küps. Beim Ein­fah­ren vom Park­platz eines Küp­ser Dis­coun­ters in die B 173 über­sah am Frei­tag­mor­gen ein 62jähriger Alten­kunst­adter VW-Fah­rer einen auf dem Geh­weg befind­li­chen 52jährigen Fuß­gän­ger und erfass­te die­sen. Der Fuß­gän­ger muss­te mit diver­sen Prel­lun­gen und einer Kopf­platz­wun­de durch den Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Kro­nach gebracht wer­den. Am VW ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 200 Euro.

Kein Ver­si­che­rungs­schutz

Kro­nach. Bei Kon­trol­len im Stadt­ge­biet muss­ten die Fah­rer von zwei Elek­tro­rol­lern bean­stan­det wer­den. Bei­de waren ohne Ver­si­che­rungs­schutz unter­wegs und hat­ten das erfor­der­li­che Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen nicht ange­bracht. Da für einen der Rol­ler auch kei­ne Betriebs­er­laub­nis vor­lag und die Höchst­ge­schwin­dig­keit über 20 km/​h lag, wäre zudem auch eine Fahr­erlaub­nis für den Betrieb erfor­der­lich gewe­sen. Die­se hat­te der 22jährige Fah­rer jedoch nicht, sodass er sich nicht nur nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ver­ant­wor­ten muss, son­dern zudem eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis erhält.

Uner­laubt von der Unfall­stel­le entfernt

Kro­nach. Beim Befah­ren des Her­ren­mühl­we­ges blieb am Frei­tag­mit­tag ein LKW an einer Gar­ten­mau­er hän­gen, ver­ur­sach­te einen Scha­den von rund 1000 Euro und ent­fern­te sich im Anschluss uner­laubt von der Unfall­stel­le. Da der Grund­stücks­be­sit­zer jedoch den Unfall mit­be­kam, konn­te er das Kenn­zei­chen des Lkws notie­ren, was eine Ermitt­lung des Fah­rers rela­tiv ein­fach machen sollte.

Spie­gel­klat­scher im Gegenverkehr

Wil­helms­thal. Beim Befah­ren der Staats­stra­ße 2200 zwi­schen Lahm und Effel­ter kam den Fah­rer eines Sat­tel­schlep­pers ein Lkw ent­ge­gen. Als sich bei­de Fahr­zeu­ge pas­sier­ten, kam es zu einer Berüh­rung der jewei­li­gen lin­ken Außen­spie­gel. Wäh­rend der Sat­tel­zug­fah­rer sofort anhielt, fuhr der ande­re Lkw ein­fach wei­ter. Am Spie­gel des geschä­dig­ten Fahr­zeu­ges ent­stand Sach­scha­den in Höhe von rund 400 Euro.

Schwer gestürzt

Kro­nach. Obwohl Rad­fah­rer per Hin­weis­schild im LGS-Gelän­de dazu auf­ge­for­dert wer­den vor der Unter­füh­rung der B173 abzu­stei­gen, hielt das einen 57jährigen Fah­rer eines Pedelecs nicht davon ab dies trotz­dem zu tun. Auf­grund des reg­ne­ri­schen Wet­ters waren die Holz­plan­ken jedoch äußerst glatt und der Rad­fah­rer kam zu Sturz. Er muss­te mit schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Kro­nach ver­bracht wer­den. Am Fahr­rad ent­stand kein Schaden.

Drei Mal Alko­hol am Steuer

Kronach/​Marktrodach. Gleich drei Fahr­zeug­füh­rer mit Alko­hol am Steu­er erwisch­ten Beam­te der PI Kro­nach am Frei­tag­abend im Stadt­ge­biet und in Gemein­de­ge­biet Mark­tro­dach. Gegen 22:50 Uhr wur­de ein 60jähriger VW-Fah­rer kon­trol­liert, weil er nicht ange­gur­tet war. Hier­bei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Beim Ergeb­nis vom Test am Alko­ma­ten lag der Mann knapp über der 0,5‑Promille-Grenze.

Bei der Kon­trol­le eines Rad­fah­rers kurz vor Mit­ter­nacht stell­ten die Beam­ten mas­si­ven Alko­hol­ge­ruch bei dem 62jährigen fest. Da des­sen Atem­al­ko­hol­wert jedoch unter­halb der Gren­ze für Rad­fah­rer lag und bis dahin kei­ne Fahr­feh­ler fest­zu­stel­len waren, wur­de ledig­lich das Fahr­rad zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt sicher­ge­stellt. Der Mann setz­te dar­auf­hin sei­nen Nach­hau­se­weg zu Fuß fort.

Schließ­lich wur­de gegen 02:30 Uhr in einem Orts­teil von Mark­tro­dach ein 32jähriger Citro­en­fah­rer kon­trol­liert. Auch hier lag der Fah­rer knapp über der 0,5 Promille-Grenze.

Wäh­rend der Rad­fah­rer mit einem erho­be­nen Zei­ge­fin­ger davon kam, müs­sen die bei­den Pkw-Fah­rer dem­nächst vier Wochen zu Fuß lau­fen und eine Geld­bu­ße von 500 Euro berappen.