Wis­sen, Schmecken, Erleben

Din­kel­flamm­ku­chen, Edel­brän­de und was fürs Hirn: Zwi­schen 28.10. und 5.11.2023 prä­sen­tiert sich die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg in der Nürn­ber­ger Mes­se­hal­le 1 als „Hei­mat für Regio­nal­pro­duk­te“ aus meh­re­ren Perspektiven.

Seit mehr als 25 Jah­ren för­dert Ori­gi­nal Regio­nal die Viel­falt regio­na­ler Spe­zia­li­tä­ten und infor­miert über die Qua­li­tät regio­nal erzeug­ter Pro­duk­te von rund 1.800 Direkt­ver­mark­ter und Erzeu­ger­be­trie­ben aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Fein­schmecker und Fans kön­nen sich davon regel­mä­ßig auf der Con­su­men­ta an den Stän­den von Ori­gi­nal Regio­nal überzeugen.

„Schon immer stand bei unse­rem Con­su­men­ta-Auf­tritt das Schmecken und Erle­ben hei­mi­scher Pro­duk­te im Mit­tel­punkt. In die­sem Jahr kommt das The­ma Wis­sen hin­zu, denn nur mit dem ver­tief­ten Ver­ständ­nis für Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und die Fol­gen unse­res Kon­sum­ver­hal­tens auf unse­re Umwelt wer­den wir die anste­hen­den Her­aus­for­de­run­gen mei­stern“, sagt Klaus Peter Söll­ner, Kulm­ba­cher Land­rat und poli­ti­scher Spre­cher der Regio­nal­kam­pa­gne Ori­gi­nal Regional.

Wis­sens­hung­ri­ge kön­nen die­ses Jahr Span­nen­des rund um das The­ma nach­hal­ti­ge und gesun­de Ernäh­rung erfah­ren: Die Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth gibt Ein­blick in ihre Arbeit. Sie lädt inter­es­sier­te Messebesucher:innen ein, regio­na­les Obst und Gemü­se unter einem Binos-Mikro­skop zu betrach­ten. Dane­ben stel­len Expert:innnen aktu­el­le For­schungs­pro­jek­te wie z.B. den Ernäh­rungs­ra­dar oder „Fran­ken isst regio­nal – eine Fra­ge der Logi­stik?“ vor. „Ange­sichts der Her­aus­for­de­run­gen in der Lebens­mit­tel­ver­sor­gung und des Anstiegs von Zivi­li­sa­ti­ons­krank­hei­ten muss die Wis­sen­schaft die Auf­ga­be über­neh­men, den Zusam­men­hang zwi­schen Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit auch für Lai­en ver­ständ­lich dar­zu­stel­len. Mit unse­ren Pro­jek­ten zei­gen wir auf der Con­su­men­ta, wie pra­xis­nah, lebens­nah und span­nend For­schung sein kann“, sagt Fakul­täts­lei­te­rin Prof. Dr. Janin Henkel-Oberländer.

Der Stu­di­en­gang Manage­ment in der Öko­bran­che der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg klärt mit sei­nem Wah­re-Prei­se-Super­markt über die Aus­wir­kun­gen der Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on auf Umwelt, Kli­ma, Was­ser und Gesund­heit auf und unter­su­chen mit einer Eye-Track­ing­Test­sta­ti­on die Wir­kung der „wah­ren Kosten“ für Lebens­mit­tel auf die Besucher:innen. „Wir prei­sen die öko­lo­gi­schen und sozia­len Kosten ein, die in Land­wirt­schafts- und Ernäh­rungs­sy­ste­men ent­ste­hen. Damit zei­gen wir den Besu­che­rin­nen und Besu­chern, dass sich die Fol­ge­ko­sten je nach Lebens­mit­tel­ka­te­go­rie deut­lich unter­schei­den und wie sie sich am besten kli­ma­ge­recht und gesund ernäh­ren kön­nen“, sagt Prof. Dr. Tobi­as Gaug­ler, Lei­ter der Forschungsgruppe.

Für Fein­schmecker­sin­ne gibt es wei­ter­hin Ori­gi­nal Regio­nal-Genüs­se. BioD­in­kel­flamm­ku­chen, Kar­tof­fel­spe­zia­li­tä­ten, tie­ri­sche und vega­ne Metz­ge­rei­spe­zia­li­tä­ten, inno­va­ti­ve Bier­krea­tio­nen, Edel­brän­de, Mar­me­la­den sowie Essig- und Ölspe­zia­li­tä­ten ste­hen für das schmack­haf­te Ver­gnü­gen bereit. Die Dach­mar­ke „Streu­obst­wie­sen­lie­be“ schließt an und infor­miert über die jahr­hun­der­te­al­te Obst­an­bau­tra­di­ti­on in der Metro­pol­re­gi­on und lädt zur Ver­ko­stung hoch­wer­ti­ger Säf­te, Schor­len, Sec­cos, Moste und Brän­de ein. Auch die Erzeu­ger­ge­mein­schaft Char­le­ma­gner zele­briert mit ihrem Edel­schaum­wein den hei­mi­schen Apfel.

Wert­schöp­fung stei­gern, Kul­tur­land­schaf­ten bewah­ren und land­wirt­schaft­li­che Flä­chen für Regio­nal­pro­duk­te erhal­ten – das ist das Ziel des Akti­ons­plans „Hei­mat für Regio­nal­pro­duk­te“ des Pro­jekts RePro­La („Regio­nal­pro­dukt­spe­zi­fi­sches Land­ma­nage­ment“). Infos dazu sowie zur digi­ta­len Schnit­zel­jagd der „Inno­Hi­kes“ und zu den aktu­el­len Hei­ma­trei­sen des Hei­mat­lot­sen (www​.hei​mat​lot​se​.de) gibt’s am Stand der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu sehen.

Par­al­lel wer­den auf dem digi­ta­len Markt­platz Apps und Ver­mark­tungs­platt­for­men vor­ge­stellt, die den Zugang zu regio­na­len Pro­duk­ten im All­tag erleich­tern: Ob Regio­App, Regio­thek­Platt­form, Hei​mat​pro​duk​te​.de oder Find­Hil­de, die digi­ta­len Ange­bo­te kön­nen vor Ort aus­pro­biert und gete­stet werden.

Aktu­el­le Ter­mi­ne und Mes­se­high­lights unter https://​ori​gi​nal​re​gio​nal​.metro​pol​re​gi​onnuern​berg​.de/​e​r​l​e​b​e​n​/​o​r​i​g​i​n​a​l​-​r​e​g​i​o​n​a​l​-​a​u​f​-​d​e​r​-​c​o​n​s​u​m​e​nta