Das Erlan­ger West­bad ist am Mon­tag, Diens­tag, Don­ners­tag und Frei­tag von 10 bis 21 Uhr geöff­net. Am Mitt­woch, 1. Novem­ber 2023 (Aller­hei­li­gen), Sams­tag und Sonn­tag sind die Öff­nungs­zei­ten 10 bis 20 Uhr. Die Früh­schwimm­zei­ten am Mon­tag, Mitt­woch und Frei­tag ent­fal­len in der Ferienwoche.

Die Han­nah-Stock­bau­er-Hal­le im Röthel­heim­bad behält in den Herbst­fe­ri­en die nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten bei.