Die­ses ganz beson­de­re Kir­chen­kon­zert in Ver­klä­rung Chri­sti war eine Pre­miè­re: zwei Kir­chen­chö­re, zwei Bands und ein Orga­nist musi­zie­ren und sin­gen zusam­men. Und beim gemein­sa­men Lied mit den Kon­zert­be­su­chern sin­gen und klat­schen alle mit.

Am Anfang stand die Idee von Wolf­gang Ismai­er, Chö­re und Ensem­bles aus dem gesam­ten kath. Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim zu einem gemein­sa­men Kon­zert ein­zu­la­den. Den Leit­ge­dan­ken hier­für bil­de­te der Aspekt „Lau­da­to si – mit­ein­an­der unter­wegs“. Der Pro­jekt­na­me geht auf den Son­nen­ge­sang des Hl. Franz von Assi­si zurück, in wel­chem er Gott, sei­nen Schöp­fer, und die Schöp­fung Got­tes preist.

Dar­über hin­aus soll­te die­ses Kon­zert auch einen Ein­blick geben, wel­che Musik­grup­pie­run­gen in ein­zel­nen Pfar­rei­en – neben dem Orga­ni­sten – das kir­chen­mu­si­ka­li­sche Leben mit­prä­gen. Natur­ge­mäß sind dies nicht über­all die glei­chen For­ma­tio­nen, wie z.B. ein Kir­chen­chor; folg­lich ergab sich an die­sem Abend ein Neben­ein­an­der von Bands, Kir­chen- und Gos­pel­chor sowie einem Orga­ni­sten. Die Freu­de am Musi­zie­ren hat die­se Chö­re und Musik­ensem­bles zusam­men­ge­führt und für eine gut gefüll­te Kir­che gesorgt. An der Orgel spiel­te Wolf­gang Rei­chelt, der Kir­chen­mu­si­ker an St. Mar­tin in Forch­heim, Wer­ke von Johan­nes von Lub­lin und Johann Seba­sti­an Bach. Die VC – Band (Band „Vox Chri­sti aus der Pfar­rei Ver­klä­rung Chri­sti) prä­sen­tier­te unter ande­rem mit dem Titel „Zwi­schen Him­mel und Erde“ mit Lei­den­schaft neu­es geist­li­ches Lied­gut. Der Kir­chen­chor St. Josef Bucken­ho­fen führ­te unter der Lei­tung von Otto Wicht in einer klang­lich sehr aus­ge­wo­ge­nen und nuan­cier­ten Dis­po­si­ti­on, Lie­der wie „Jesus Christ, you are my life“ und „Ros ohne Dor­nen“ auf. Der Gos­pel­chor „juST wAN­NA sing“ aus der Pfar­rei St. Anna begei­ster­te mit rhyth­mi­schen Songs wie „Rock my soul“ oder „I sing holy“ und ani­mier­te zum Mit­klat­schen. Die Band „Free Spi­rit“ wie­der­um reprä­sen­tier­te die Gemein­de Don Bos­co unter ande­rem mit einer Inter­pre­ta­ti­on des Titel­songs des Kon­zer­tes „Lau­da­to si“ und (das) dem Segens­lied „Ich wünsch dir Got­tes Segen“.

Am Ende die­ses Abends der Kir­chen­mu­sik ver­sam­mel­ten sich alle Akteu­re im Chor­raum der Kir­che und sorg­ten mit dem gemein­sa­men Schluss­lied „Dass Du mich ein­stim­men lässt“ für ein ergrei­fen­des Finale.

Das Fazit war ein­stim­mig: so ein musi­ka­li­sches Event soll­te unbe­dingt wie­der ein­mal stattfinden.

Dies drück­te sich auch in einer hohen Spen­den­be­reit­schaft aus. Der Ertrag von 755.- € kommt „Men­schen in Not“, im aktu­el­len Fall der „Wär­me­stu­be“ zugute.