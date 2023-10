In einem heiß umkämpf­ten Spiel erran­gen die Bau­nach Young Pikes zum Sai­son­auf­takt mit 73:71 die ersten bei­den Punk­te in der 2. Regio­nal­li­ga gegen die 2. Mann­schaft der BG Lei­tersho­fen. Dabei sahen die Gast­ge­ber lan­ge Zeit schon wie der siche­re Sie­ger aus, bevor sie durch eige­ne Feh­ler den Geg­ner wie­der ins Spiel brachten.

Die Gast­ge­ber gin­gen kon­zen­triert in die Par­tie und lagen nach 5 Minu­ten mit 12:6 in Front. Nach den ersten Wech­seln aber gab es eini­ge Ball­ver­lu­ste und Miss­ver­ständ­nis­se, die die BG Lei­tersho­fen nutz­te, um mit 15:12 das Blatt zu wen­den. Nach dem 1. Vier­tel hat­ten die star­ken Gäste, die mit fünf aktu­el­len ProB-Spie­lern ange­tre­ten waren, mit 17:16 die Nase vorne.

Zu Beginn des 2. Abschnitts waren es dann Abdel Karioui und Nico Höl­lerl, die zusam­men 13 Punk­te im Allein­gang erziel­ten und bis zur 17. Minu­te die erste zwei­stel­li­ge Füh­rung (31:21) her­stell­ten. Bis zur Pau­se (39:35) aber war die Begeg­nung wie­der völ­lig offen, zumal ein Tref­fer von Nils Piprek aus der eige­nen Hälf­te mit der Sire­ne von den Schieds­rich­tern aberkannt wurde.

Nach dem Wech­sel sahen die 120 Zuschau­er ein ähn­li­ches Bild: Nach zwei Drei­ern des toll auf­spie­len­den Young­sters Felix Egger konn­ten sich die Young Pikes wie­der auf 53:44 (16. Minu­te) abset­zen bevor die ProB-Reser­ve bis zur letz­ten Vier­tel­pau­se erneut auf 56:53 herankam.

In den letz­ten zehn Minu­ten woll­ten die Schütz­lin­ge von Jörg Mau­solf und Jan Schnei­der unbe­dingt rasch den Sack zuma­chen und sie leg­ten in der Ver­tei­di­gung noch ein­mal eine Schip­pe drauf. Im Angriff war es wie­der das Duo Karioui/​Höllerl, das für die nöti­gen Punk­te sorg­te und so sah es 75 Sekun­den vor Schluss beim Stand von 73:65 nach einer ent­spann­ten Schluss­pha­se aus, doch durch eige­ne leich­te Feh­ler brach­te man den Geg­ner noch ein­mal ins Spiel und die Fans zum Zit­tern. Nils Piprek muss­te dann zwei Sekun­den vor Ende beim Stand von 73:71 an die Frei­wurf­li­nie und setz­te nach einem Fehl­ver­such den zwei­ten Wurf cle­ver an den Ring, sodass die Lei­tersho­fe­ner kei­ne Chan­ce auf einen Tref­fer mehr bekamen.

Wäh­rend Gäste­coach Michi Dorsch den Schlüs­sel zum Bau­n­a­cher Sieg in deren tol­len Defen­se sah, war Jörg Mau­solf vor allem mit dem Ergeb­nis zufrie­den: „Es gab noch eini­ge erwar­te­te Abstim­mungs­pro­ble­me, sodass wir viel über Ein­zel­ak­tio­nen lösen muss­ten. Dar­an müs­sen wir noch arbei­ten. Ein beson­de­res Lob muss man Felix Egger machen, der mit sei­nen 15 Jah­ren sei­ne Auf­ga­ben her­vor­ra­gend erfüllte.“

Bau­nach: Karioui (19 Punk­te), Höl­lerl (16/2 Drei­er), Egger (10/2), Ger­hard (8/2), Piprek (8), Mendl (7), Mau­solf (3/1), Mota (2), Ott, Amiel, Sau­er, Strodtbeck.

Lei­tersho­fen: Pikl (17/2), D. Hein­rich (10/1), Tum­ba­se­vic (9), B. Hein­rich (8/1), Schmid (8), Lim­mer (6), Moos­rai­ner (5/1), Aygün (4), Kuprat (4), Straß.