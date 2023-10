Vor­ver­kauf ist ange­lau­fen: Jubi­lä­ums­kon­zert anläss­lich 50 Jah­re Städ­ti­sche Jugend­ka­pel­le Kulm­bach am 10.12.2023

Es wird ein gro­ßes Geburts­tags­kon­zert wer­den: Anläss­lich des 50-jäh­ri­gen Bestehens der Städ­ti­schen Jugend­ka­pel­le der Musik­schu­le Kulm­bach wird am Sonn­tag, 10. Dezem­ber 2023, um 17 Uhr groß auf­ge­spielt. Bei die­sem beson­de­ren Kon­zert in der Dr.-Stammberger-Halle wird sich alles um die soge­nann­te JUKA drehen.

Der Kar­ten­vor­ver­kauf hat bereits begon­nen. Inter­es­sier­te kön­nen sich ihre Tickets in der Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach in der Buch­bin­der­gas­se 5 sichern. Soll­te es Rest­kar­ten geben, wer­den sie an der Abend­kas­se erhält­lich sein.

Vie­le Prot­ago­ni­sten wer­den am 10. Dezem­ber 2023 um 17 Uhr für einen musi­ka­lisch außer­ge­wöhn­li­chen Abend sor­gen, dar­un­ter das Vor­or­che­ster und die Jugend­ka­pel­le der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach. Aber auch ein Revi­val-Orche­ster der Jugend­ka­pel­le aus ehe­ma­li­gen Mit­spie­le­rin­nen und Mit­spie­lern wird mit von der Par­tie sein.

Und noch eine wei­te­re Beson­der­heit ist an die­sem Kon­zert­abend in der Dr.-Stammberger-Halle geplant: Lei­ter und Diri­gent Harald Streit, der seit 1995 das Jugend­or­che­ster lei­tet, wird im Jubi­lä­ums­kon­zert am 10. Dezem­ber 2023 den Takt­stock an sei­nen Nach­fol­ger Maxi­mi­li­an Väth übergeben.