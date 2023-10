Wenn Men­schen mit kogni­ti­ver Beein­träch­ti­gung, z.B. Tri­so­mie 21 an Demenz erkran­ken – eine Einführung

Ein­la­dung zum kosten­frei­en Online-Vortrag

Am Diens­tag, 28. Novem­ber 2023, 16.30–18.00 Uhr orga­ni­sie­ren die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge für Stadt und Land­kreis Bam­berg und die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken in Koope­ra­ti­on einen Online-Vor­trag zu den The­men Behin­de­rung und Demenz: Was pas­siert, wenn Men­schen mit kogni­ti­ver Beein­träch­ti­gung an einer Demenz erkran­ken? Was ist wich­tig zu wis­sen, wor­auf kommt es an? Wel­che Sym­pto­me tre­ten auf? Wie erfolgt die Dia­gno­se­stel­lung? Wie geht es danach weiter?

Die­se wich­ti­gen Fra­gen beant­wor­tet Andrea von der Heydt, Geschäfts­füh­re­rin der Alz­hei­mer Gesell­schaft Ber­lin e.V., Selbst­hil­fe Demenz. Natür­lich beant­wor­tet sie auch Fra­gen des Publi­kums und bespricht Fall­bei­spie­le. Ein­ge­la­den zur kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung sind Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit kogni­ti­ver Beein­träch­ti­gung eben­so wie in der Behin­der­ten­ar­beit Täti­ge und Ehren­amt­li­che. Die Anmel­dung ist mög­lich per E‑Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de und tele­fo­nisch bei der Mit­ar­bei­te­rin der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken Ute Hop­per­diet­zel unter 09281 / 57 500.