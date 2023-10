Die ersten Räu­me in der Luit­pold­stra­ße sind bezo­gen. Ab 30. Okto­ber ist die Ver­wal­tung dort für den Publi­kums­ver­kehr erreichbar.

In den ver­gan­ge­nen Tagen waren die städ­ti­schen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter flei­ßig am Umzie­hen: Die ersten Büros im neu­en Rat­haus in der Luit­pold­stra­ße 51 (ehem. EON-Hoch­haus) sind nun bezo­gen. Bür­ge­rin­nen und Bür­ger fin­den dort ab Mon­tag, 30. Okto­ber 2023, die Amts­lei­tung des Ord­nungs­am­tes mit den Berei­chen Wah­len und Ein­bür­ge­run­gen, sowie das Sicher­heits­recht und die Lebens­mit­tel­über­wa­chung. Eini­ge Hand­grif­fe sind noch zu machen, wie Ord­nungs­amts­lei­ter Micha­el Emmer­ling bei einem Rund­gang mit Zwei­tem Bür­ger­mei­ster und Orga­ni­sa­ti­ons­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp schil­der­te. Glü­sen­kamp schau­te sich vor Ort um und erkun­dig­te sich bei den Beschäf­tig­ten, wo noch Nach­bes­se­run­gen nötig sind: „Wich­tig ist, dass sich die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wohl­füh­len und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger den Weg zu ihrer Stadt­ver­wal­tung mög­lichst ohne Hür­den finden.“

Im Emp­fangs­be­reich im Erd­ge­schoss des acht­stöcki­gen Luit­pold­hoch­hau­ses wer­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit einem digi­ta­len Weg­wei­ser dar­auf hin­ge­wie­sen, wo sie künf­tig wel­che Abtei­lun­gen der Stadt Bam­berg finden.

Zwei Auf­zü­ge brin­gen Besu­che­rin­nen und Besu­cher bequem in die obe­ren Stock­wer­ke. Die Berei­che Sicher­heits­recht, unter ande­rem Gewer­be- und Gast­stät­ten­recht, Ver­an­stal­tun­gen, Waffen‑, Jagd- und Fische­rei­recht, und Lebens­mit­tel­über­wa­chung sind nun im 3. OG ange­sie­delt, die Amts­lei­tung des Ord­nungs­am­tes mit Wah­len und Ein­bür­ge­run­gen sind im 5. OG zu finden.

Spä­ter wird der Bereich Aus­län­der­we­sen noch das 1. OG und Tei­le des 2. OG bezie­hen. Den ande­ren Teil im 2. OG wird das Stra­ßen­ver­kehrs­amt nut­zen. Im Lau­fe des Jah­res 2024 soll das Kli­ma- und Umwelt­amt vom Micha­els­berg in den angren­zen­den Gebäu­de­teil „Max“ ziehen.

Hier­für waren und sind eini­ge Umbau­ten nötig, unter ande­rem wur­den neue Böden ver­legt und die Tech­nik auf Vor­der­mann gebracht. Der Sozi­al­raum im 8. OG mit herr­li­chem Blick über Bam­berg wird noch ein­ge­rich­tet, Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter kön­nen über die ver­gla­ste Brücke in die öffent­li­che Kan­ti­ne des Gebäu­des gelan­gen. „Wir haben drin­gend mehr Platz benö­tigt. Mit dem Abschluss der Umbau­ten in der Luit­pold­stra­ße wer­den wir für die näch­sten Jah­re eine anspre­chen­de Lösung mit guter Erreich­bar­keit durch die Nähe zum Bahn­hof und der Anbin­dung zum ÖPNV haben“, so Orga­ni­sa­ti­ons­re­fe­rent Jonas Glüsenkamp.

Im ehe­ma­li­gen EON-Hoch­haus, das nun unter dem Namen „Lui One“ in der Luit­pold­stra­ße 51 fir­miert, sind ab dem 30. Okto­ber per­sön­li­che Vor­spra­chen zu den all­ge­mei­nen Sprech­zei­ten von Mon­tag bis Frei­tag, 8 bis 12 Uhr, möglich.

Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist erfor­der­lich. Indi­vi­du­el­le Ter­mi­ne kön­nen auch am Nach­mit­tag aus­ge­macht wer­den. Tele­fon­num­mern und Mail­adres­sen haben sich nicht geän­dert. Für Besu­che­rin­nen und Besu­cher ste­hen ein paar Park­plät­ze im Innen­hof auf der rech­ten Sei­te zur Ver­fü­gung. Die Berei­che Fund­bü­ro, Ein­woh­ner­mel­de­amt und Pass­we­sen des Ord­nungs­am­tes sind wei­ter­hin im Rat­haus am ZOB, Pro­me­na­de­stra­ße 2a, zu erreichen.