Die Infor­ma­ti­ons­mes­se für Sport­ver­ei­ne am 18. Okto­ber im Bun­des­po­li­zei­aus- und ‑fort­bil­dungs­zen­trum Bam­berg war ein gro­ßer Erfolg und zog ins­be­son­de­re die Ziel­grup­pe der Dienst­an­fän­ge­rin­nen und ‑anfän­ger an. Die Ver­an­stal­tung bot den unter­schied­lich­sten Ver­ei­nen eine Platt­form, um neue Mit­glie­der zu gewin­nen, Sport­ar­ten vor­zu­füh­ren und Koope­ra­tio­nen zu ent­wickeln. Die Ver­an­stal­tung wur­de vom Stadt­ver­band für Sport Bam­berg e.V. und dem Bun­des­po­li­zei­aus- und ‑fort­bil­dungs­zen­trum Bam­berg orga­ni­siert. Wäh­rend der Eröff­nung beton­te der Lei­ter der Aus­bil­dungs­ein­rich­tung, Lei­ten­der Poli­zei­di­rek­tor Tho­mas Leh­mann, wie wich­tig es ihm sei, dass die Bun­des­po­li­zei in Bam­berg Hand in Hand mit den loka­len Ver­ei­nen zusam­men­ar­bei­te. Die Poli­zei und die Ver­ei­ne sei­en ein zen­tra­ler Teil der Gesell­schaft. Wäh­rend der Poli­zei dabei der Schutz der Gemein­schaft zukä­me, wür­den die Ver­ei­ne für den inne­ren Zusam­men­halt sorgen.

Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Sport­ver­ban­des für Sport, und Tho­mas Leh­mann waren sich bereits Anfang des Jah­res einig, dass eine enge Zusam­men­ar­beit die­ser gesell­schaft­li­chen Akteu­re einen hohen Mehr­wert beinhal­ten wird. Wolf­gang Reich­mann: „Ich freue mich im Namen des gesam­ten Vor­stan­des über eine gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung, die ein viel­ver­spre­chen­der Auf­takt war einer auch wie immer gear­te­ten sport­li­chen Zusam­men­ar­beit zwi­schen der Bun­des­po­li­zei und Bam­ber­ger Sport­ver­ei­nen. Als Initi­al­zün­dung könn­te sie für alle Sei­ten zu einer Art win-win-Situa­ti­on füh­ren. Das Inter­es­se der Ver­ei­ne war jeden­falls für den Anfang über­ra­schend groß. Jetzt sind die Ver­eins­funk­tio­nä­re gefor­dert, in Zusam­men­ar­beit mit dem Stadt­ver­band die­se Idee mit Leben zu erfül­len. Der Anfang ist gemacht für ein Pro­jekt der ganz beson­de­ren Art.“

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de