Was für ein Kri­mi! Mit 88:96 nach Ver­län­ge­rung ver­lor der BBC Bay­reuth in der zwei­ten Par­tie des Dop­pel­spiel­tags bei den RÖMER­STROM Gla­dia­tors Trier und hat nach sechs Spie­len jetzt eine aus­ge­gli­che­ne Bilanz von je drei Sie­gen und Niederlagen.

Nur zwei Tage nach dem Sieg in Jena ging es für den BBC mit der Start­ing Five Moritz Ple­scher, Len­ny Liedt­ke, Selim Fofa­na, Kri­sti­an Sjo­lund und Aaron Car­ver in die Par­tie. Head­coach Mla­den Dri­jen­cic erwar­te­te von sei­nem Team im Vor­feld, mit dem Selbst­be­wusst­sein aus dem Sieg von Frei­tag im Rücken aggres­siv zu ver­tei­di­gen und ange­sichts der zu erwar­ten­den recht phy­si­schen Trie­rer Spiel­wei­se Tem­po in die Par­tie zu brin­gen und den Ball schnell lau­fen zu lassen.

1. Vier­tel

Die RÖMER­STROM Gla­dia­tors star­te­ten mit einer schnel­len 10:2‑Führung und zwan­gen Mla­den Dri­jen­cic bereits nach zwei­ein­halb Minu­ten zur ersten Aus­zeit. Der in der Ver­gan­gen­heit inter­na­tio­nal erfolg­rei­che Cen­ter Maik Zir­bes war die zen­tra­le Figur im Trie­rer Spiel und erhöh­te auf 12:2, dann fiel der erste Bay­reu­ther Drei­er durch Kri­sti­an Sjo­lund zum 5:12. Bay­reuth kam dann her­an, nach einem Drei­er von Moritz Ple­scher stand es nur noch 12:13, zwei Frei­wurf­tref­fer von Shane Gat­ling brach­ten den BBC mit 14:13 in Füh­rung. Mit einem 19:17-Vorsprung für Bay­reuth ging es in die erste Viertelpause.

2. Vier­tel

Selim Fofa­na erhöh­te gleich zu Beginn des zwei­ten Abschnitts mit einem Drei­er auf 22:17 für den BBC. Nach zwei schnel­len Drei­ern durch Len­ny Liedt­ke und Aaron Car­ver stand es 28:23 für Bay­reuth, dann kam Trier auf und ver­kürz­te auf 27:28. Die 2.850 Zuschau­er sahen eine span­nen­de und gut­klas­si­ge Par­tie. Der BBC blieb wei­ter vor­ne. 33:29 stand es nach 16 Minu­ten. Esa Ahmad brach­te den BBC mit 39:34 in Front. Den­noch blie­ben die Gast­ge­ber dran. Mit 41:38 für Bay­reuth ging das sehr inten­siv geführ­te Spiel in die Halbzeit.

3. Vier­tel

Nach ein­ein­halb Minu­ten im drit­ten Vier­tel kam es zum Füh­rungs­wech­sel, Trier war jetzt 44:43 vor­ne. Dann foul­te Maik Zir­bes Len­ny Liedt­ke beim Drei-Punk­te-Wurf. Die­ser ver­wan­del­te die drei fäl­li­gen Frei­wür­fe – Bay­reuth war wie­der mit 46:44 vor­ne. Nach 25 Minu­ten war wie­der Trier mit 47:46 in Front. Die Füh­rung wech­sel­te jetzt mehr­fach. Ein Drei-Punkt-Spiel von Moritz Krim­mer brach­te schließ­lich Trier wie­der etwas deut­li­cher mit 54:50 in Front, Kri­sti­an Sjo­lund ant­wor­te­te jedoch unmit­tel­bar mit einem Drei­er – nur noch 54:53. Ein Drei­er des Scharf­schüt­zen Moritz Ple­scher brach­te den BBC mit 60:58 in Füh­rung, dann folg­ten noch ein Drei­er von Evans Rapie­que und ein Korb­le­ger von Mar­cus Gra­ves – Trier ging mit einem 63:60-Vorsprung ins Schlussviertel.

4. Vier­tel

Shane Gat­ling glich im vier­ten Abschnitt gleich mit einem Drei­er aus. Trier ging dann jedoch nach einem wei­te­ren Drei­er des 21-jäh­ri­gen Evans Rapie­que mit 68:63 etwas deut­li­cher in Front. Maik Zir­bes erhöh­te auf 73:66 für die Gast­ge­ber. 77:69 stand es fünf Minu­ten vor Schluss. Maik Zir­bes sorg­te mit dem 79:69 für einen Zehn-Punk­te-Vor­sprung. Dann tra­fen Moritz Ple­scher und Shane Gat­ling aus der Distanz – nur noch 79:75. Mit 81:75 für Trier ging es in die Cruncht­i­me. Zwei Frei­wür­fe von Selim Fofa­na ver­kürz­ten auf 81:77, dann brach­te ein Drei-Punk­te-Spiel von JJ Mann das 84:77 für die Mosel­städ­ter. Kri­sti­an Sjo­lund war noch dazu aus­ge­foult. Bay­reuth gab jedoch nicht auf und kam durch Aaron Car­ver und einen Drei­er von Selim Fofa­na auf 82:84 her­an. Shane Gat­ling glich im Herz­schlag­fi­na­le dann noch zum 84:84 aus – es ging in die Overtime.

Over­ti­me

In der Ver­län­ge­rung ging Trier mit 88:86 in Füh­rung. Bay­reuth fabri­zier­te einen unnö­ti­gen Tur­no­ver und Moritz Krim­mer sorg­te 110 Sekun­den vor Schluss für das 90:86. Ein Frei­wurf­tref­fer von Mar­cus Gra­ves brach­te das 91:86. Aaron Car­ver traf dann zwar noch einen Korb­le­ger, ein Drei­er von Mar­cus Gra­ves und ein Korb­le­ger von Moritz Krim­mer sorg­ten aber schließ­lich für den 96:88-Endstand zugun­sten der Gastgeber.

Das sagt Mla­den Drijencic:

„Ein Sieg war heu­te zwar nicht zu erwar­ten, letzt­lich bin ich ange­sichts des Spiel­ver­laufs aber schon etwas ent­täuscht. Lei­der hat­ten von unse­ren neun Spie­lern offen­sicht­lich drei nicht genug Selbst­be­wusst­sein ange­sichts der Kulis­se. Letzt­lich bin ich aber stolz auf mei­ne Jungs, vor allem, was sie kämp­fe­risch gelei­stet haben und wie sie zum Schluss der regu­lä­ren Spiel­zeit noch aus­ge­gli­chen haben. In der Ver­län­ge­rung wur­den viel­leicht auch die Bei­ne etwas schwer, was aber kei­ne Ent­schul­di­gung sein soll. Schmerz­lich fehlt uns auf der Point­guard-Posi­ti­on der noch ver­letz­te Phil­ip Jalalpoor.“

Die Spie­ler der Partie

Bester Wer­fer beim BBC war Shane Gat­ling mit 17 Punk­ten, dahin­ter kam Selim Fofa­na (15). Aaron Car­ver griff elf Bäl­le ab und war damit bester Reboun­der auf Bay­reu­ther Sei­te. Bei Trier waren Mar­cus Gra­ves und Maik Zir­bes mit je 19 Punk­ten Tops­corer. Maik Zir­bes und JJ Mann hat­ten zudem jeweils zehn Rebounds auf dem Konto.

Sta­ti­stik