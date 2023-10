Eine aus­ge­gli­che­ne Team­lei­stung ebnet den Weg zum 3. Erfolg im 3. Spiel gegen Tübingen

„Ich bin wirk­lich stolz auf mei­ne Jungs und Mädels die trotz wid­ri­ger Umstän­de eine star­ke Team­lei­stung aufs Par­kett gebracht haben. Gleich 4 Spie­ler haben 2‑stellig gepunk­tet und wir haben den Geg­ner trotz der Tat­sa­che das wir in die­ser Kon­stel­la­ti­on noch nie zusam­men­ge­spielt haben, unter 50 Punk­ten gehal­ten“, freut sich Spie­ler­trai­ner And­re Hopp direkt nach dem Spiel.

In die­ser Trai­nings­wo­che hat­ten die Bay­reu­ther gleich mit diver­sen krank­heits- und ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fäl­len zu kämp­fen. Neben Hopp sel­ber, der auf­grund einer Hand­ver­let­zung aus­ge­fal­len ist, konn­te das Trai­ner­team auch nur bedingt auf die Leistungsträger*innen Dag­mar van Hin­te, Lil­ly Sel­lak und Seba­sti­an Gillsch zugrei­fen. Alle drei labo­rier­ten an einem grip­pa­len Infekt. Zu allem Über­fluss fehl­te Gesche Schü­ne­mann an die­sem Wochen­en­de aus pri­va­ten Grün­den eben­falls im Auf­ge­bot der Bay­reu­ther. Ein Licht­blick hin­ge­gen war die Rück­kehr von Natio­nal­spie­le­rin Sven­ja May­er, die nach Erkran­kung erst­ma­lig wie­der im Kader stand.

In den 1. Spiel­mi­nu­ten gelang es den Gästen aus Tübin­gen den Ball­vor­trag der Haus­her­ren früh unter Druck zu setz­ten. So ent­wickel­te sich zunächst ein Spiel auf Augen­hö­he. Nach anfäng­li­chen Start­schwie­rig­kei­ten der Bay­reu­ther fand sich deren Line-Up jedoch und konn­te kurz vor dem Vier­tel­en­de noch einen schnel­len 13:0 Lauf plat­zie­ren. (20:08 nach dem 1. Vierteil)

Auch in Vier­tel Num­mer 2 konn­ten die Gast­ge­ber die Span­nung hoch hal­ten. Defen­siv lies man in die­sem Spiel­ab­schnitt nur 6 Tübin­ger Punk­te zu. Dank teils wirk­lich schön her­aus­ge­spiel­ter Angrif­fe konn­te Bay­reuth den Vor­sprung zur Halb­zeit auf 23 Punk­te aus­bau­en. (37:14 HZ)

Nach der Halb­zeit­pau­se kam die Tübin­ger Offen­si­ve wie­der etwas bes­ser ins rol­len. Die Bay­reu­ther wech­sel­ten in die­ser Pha­se des Spiels jedoch mun­ter durch um allen Akteu­ren die ver­dien­te Ein­satz­zeit zukom­men zu las­sen. Mit 17:12 konn­te der RSV auch die­sen Spiel­ab­schnitt für sich ent­schei­den. (54:26 nach dem 3. Viertel)

Im letz­ten Vier­tel ging dem Team von And­re Hopp die offen­si­ve und defen­si­ve Span­nung ein wenig ver­lo­ren. Dank eines soli­dem 28 Punk­te Pol­sters zu Beginn des Spiel­ab­schnitts konn­te man sich die Nach­läs­sig­keit jedoch erlau­ben. Am Ende steht mit dem 63:43 ein zu jeder Zeit unge­fähr­de­ter Heim­sieg zu Buche.

Aus­blick:

Die Mädels und Jungs des RSV Bay­reuth haben nun erst ein­mal eine kur­ze Pau­se, ehe es in ca. 2 Wochen mit dem ver­meint­li­chen TOP-Spiel der dies­jäh­ri­gen 2. Liga-Sai­son gegen Ham­burg (Abstei­ger aus der 1. Bun­des­li­ga) wei­ter­geht. Die Han­sea­ten wer­den am Sams­tag den 11.11.2023 um 14:00 Uhr zu Gast in der Ober­fran­ken­hal­le sein. – Der Ein­tritt ist frei, kommt vor­bei uns seht Roll­stuhl­bas­ket­ball der Extraklasse!

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​rbb​-bay​reuth​.de/