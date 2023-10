Ein wach­sen­der Ver­band braucht Ehrenamtliche

All­jähr­lich tref­fen sich Ver­tre­ter aus allen 27 Orts­ver­bän­den des VdK im Hofer Land um sich über Neue­run­gen im Ver­band infor­mie­ren zu las­sen und über aktu­el­le Pro­ble­me zu spre­chen. Im Qua­li­ty-Hotel in Hof konn­ten Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn und Geschäfts­füh­re­rin Bir­git Stel­zer in dies­mal nicht nur die VdK-Ver­tre­ter aus Stadt und Land­kreis Hof, son­dern mit Bri­git­ta Merk auch eine Refe­ren­tin des VdK-Lan­des­ver­ban­des begrü­ßen, die ein­ge­hend über die zahl­rei­chen Mög­lich­kei­ten sich inner­halb des VdK für die Gesell­schaft zu enga­gie­ren, berichtete.

„Ob als Pfle­ge­be­glei­ter/-in, Bera­ter/-in für Bar­rie­re­frei­heit oder bei einer unter­stüt­zen­den Tätig­keit bzw. in der Vor­stand­schaft eines Orts­ver­ban­des, bei uns gibt es zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten sich in per­sön­lich erfül­len­der Wei­se für ande­re Men­schen ein­zu­set­zen“, so Merk. Doch auch hier sei es wich­tig immer wie­der neue Mit­strei­ter zu gewin­nen und so galt der zwei­te Schwer­punkt von Merks Vor­trag der Gewin­nung neu­er Ehren­amt­li­cher für den VdK. Hier gabs prak­ti­sche Tipps für die Vor­stän­de wie man auf Men­schen zuge­hen kann und auch kon­kre­te Anre­gun­gen für die Suche nach poten­zi­el­len Nach­fol­gern für die eige­ne Posi­ti­on im Orts­ver­band. Obwohl der VdK Bay­ern mit sei­nen mitt­ler­wei­le über 800.000 Mit­glie­dern ein ste­tig wach­sen­der Sozi­al­ver­band sei, gebe auch hier nicht sel­ten Schwie­rig­kei­ten bei der Beset­zung von Vor­stands­po­sten in den Ortsverbänden.

Zuvor hat­te Astrid Wie­demann aus der Buch­hal­tung des Hofer Geschäfts­stel­le ins­be­son­de­re die anwe­sen­den Kas­sie­re­rin­nen und Kas­sie­rer über aktu­el­le Vor­ga­ben zur Kas­sen­füh­rung infor­miert. So wies sie unter ande­rem dar­auf hin, das bei Ver­an­stal­tun­gen der Orts­ver­bän­de z.B. die Rege­lun­gen in Bezug auf GEMA oder die Künst­ler­so­zi­al­kas­se zu beach­ten sind.

Als Gast aus dem Kreis­ver­band Wun­sie­del infor­mier­te der dor­ti­ge Kreis­vor­sit­zen­de Kon­rad Schar­nagl über eine für 2024 geplan­te ein­wö­chi­ge Flug­rei­se nach Dal­ma­ti­en. Rei­se­zeit, Hotel und Aus­flug­s­an­ge­bo­te am Urlaubs­ort stan­den im Mit­tel­punkt der Infor­ma­ti­on über das land­schaft­lich äußerst reiz­voll gele­ge­ne Urlaubsziel.

Und schließ­lich ließ Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn in sei­nem Rechen­schafts­be­richt das Jahr 2023 noch­mals Revue pas­sie­ren und dank­te allen, die sich in die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung der Aktio­nen ein­ge­bracht haben. Ob es die Ver­an­stal­tung zum inter­na­tio­na­len Frau­en­tag mit Wer­ken von Otto Reut­ter, die von der Geschäfts­stel­le orga­ni­sier­te stil­le Demo in der Hofer Alt­stadt, der Akti­ons­tag im Som­mer oder die an drei Rei­se­ter­mi­nen durch­ge­führ­te Bus­rei­se des Kreis­ver­ban­des in die „buck­li­ge Welt“, nach Wien und das Bur­gen­land waren: „Alle Ver­an­stal­tun­gen haben eine gro­ße Zahl von Inter­es­sen­ten ange­zo­gen und wir konn­ten stets die Zie­le unse­res Ver­ban­des den Men­schen nahe­brin­gen“, so der Kreisvorsitzende.