Die Akti­ons­grup­pe „Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern“ begrüßt die Ent­schei­dung des Land­krei­ses Lich­ten­fels, das Kran­ken­haus Lich­ten­fels unter eige­ner Trä­ger­schaft fort­zu­füh­ren und damit vor dro­hen­der Insol­venz zu bewahren.

Das REGIO­MED Kli­ni­kum Lich­ten­fels mit den Fach­rich­tun­gen Inne­re Medi­zin, Chir­ur­gie, Gynä­ko­lo­gie, Geburts­hil­fe, Neu­ro­lo­gie, HNO, Akut­ger­ia­trie, Pal­lia­tiv­me­di­zin, Basis­not­fall­ver­sor­gung und Inten­siv­me­di­zin ist mit sei­nen 276 bedarfs­not­wen­dig. Es sichert im Umkreis von 30 Fahr­zeit­mi­nu­ten gut 310.000 Ein­woh­ne­rIn­nen eine wohn­ort­na­he kli­ni­sche Ver­sor­gung. 2Mit sei­ner Über­nah­me­ent­schei­dung über­nimmt der Land­kreis Lich­ten­fels mutig die Ver­ant­wor­tung für Leben und Gesund­heit sei­ner EinwohnerInnen.

Klaus Emme­rich, Kli­nik­vor­stand im Ruhe­stand: „Kran­ken­häu­ser sind ele­men­ta­re Daseins­vor­sor­ge. Sie gehö­ren des­halb in kom­mu­na­le Trä­ger­schaft. Wir beglück­wün­schen den Land­kreis Lich­ten­fels zu die­ser zukunfts­ge­rich­te­ten Entscheidung!“

Einer pri­va­ten Trä­ger­schaft, wie vom Kreis­rat Theo Taub­mann gefor­dert, ist eine kla­re Absa­ge zu erteilen.

Hier­zu Klaus Emme­rich: „Pri­vat­kli­ni­ken rich­ten ihr kli­ni­sches Sor­ti­ment nicht nach dem kli­ni­schen Bedarf der Bevöl­ke­rung aus. Sie bie­ten das an, was sich rech­net. Viel­fach wer­den dann All­ge­mein­kran­ken­häu­ser in ihrem Ange­bot stark redu­ziert oder gar in Fach­kli­ni­ken umge­wan­delt. Wich­ti­ge Auf­ga­ben wie die kli­ni­sche Not­fall­ver­sor­gung gehen viel­fach verloren.“

In die­sem Sin­ne stellt die Akti­ons­grup­pe „Schluss mit Kli­nik­ster­ben in Bay­ern“ fest: